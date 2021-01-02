З новими тарифами! Все про ціни на газ, тепло та електроенергію у 2021-му

Електроенергія подорожчала. Але через три місяці тарифи знову зростуть

У новий рік країна вступає з новими тарифами. Цього разу вони зміни доволі суттєві. «Главком» проаналізував ключові рішення, які стосуються вартості газу, тепло та електроенергії. Їх вплив відчує на собі кожен українець.

Газ: щомісяця нова ціна

З 1 січня 2021 року газопостачальні компанії України підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Найдорожче газ обійдеться клієнтам ТОВ «Львівенергозбут», у цього постачальника ціна у січні сягне 10,8 грн за кубометр (в грудні – 9,05 грн).

Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. 70% з них обслуговують облгаззбути (Регіональною газовою компанією Дмитра Фірташа) – це понад 9 млн домогосподарств.

Низка постачальників, які почали свою діяльність після запуску роздрібного ринку газу для населення (з 1 серпня) поки що пропонують нижчі ціни на газ. Вони зацікавлені у залученні клієнтів, тому часто демпінгують. Найнижчу ціну в січні пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн). Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» підняла ціну у січні до 7,22 грн за куб (в грудні 6,33 грн). Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн).

Цінові пропозиції на січень-2021 від постачальників газу

Через стрімке зростання ціни газу для побутових споживачів, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити їх обґрунтованість. «Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими з точки зору ринку. Це стосується і питання тарифу на транспортування газу, і газових коефіцієнтів», — заявив очільник уряду на засіданні Кабміну 28 грудня.

Після запуску з 1 серпня 2020 року роздрібного ринку газу ціни визначає сам постачальник. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Попередній постачальник не має права затримувати споживача, єдина вимога: потрібно врегулювати заборгованість – розрахуватися чи реструктуризувати її. Процедура переходу від одного постачальника до іншого спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній. Детальніше читайте тут

Вартість доставки газу до оселі зросте майже вдвічі

З 1 січня також зросте вартість послуги за доставку газу – в середньому майже вдвічі порівняно з груднем. Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподіду – їм тарифи затверджує державний Регулятор.

16 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи на розподіл газу на 2021 рік для перших 19 облгазів. Найближчим часом державний Регулятор обіцяє затвердити тарифи і для решти облгазів.

За попередніми розрахунками, для 17 облгазів тариф зросте на 6-110%, ще для двох облгазів тариф знизиться. Найбільше платитимуть споживачі АТ «Лубнигаз» – 2,94 грн за кубометр на місяць (з ПДВ). Найменше – 0,47 коп – споживачі ПрАТ «Кременчукгаз». Варто зазначити, що після громадського обговорення Регулятор затвердив тарифи на 7-11% нижче, ніж планувалося.

Зростання тарифів не сильно вдарить по кишені мешканця багатоквартирного будинку – там споживання газу мізерне. А от власники домогосподарств, які взимку опалюють оселю газом, відчують це подорожчання.

Вартість доставки газу в кожній області різна. Тарифи на розподіл природного газу повинні бути економічно обґрунтовані в залежності від витрат на підтримання газорозподільних мереж.

Відповідно до оприлюднених проєктів тарифів на розподіл газу, в середньому по Україні з наступного року тариф на розподіл становитиме 1,95 грн/куб м (з ПДВ). Найменше за доставку комірного платитимуть мешканці Києва – в проєкті постанови передбачено 0,4 грн, Харкова – 0,46 грн, Кременчука – 0,52 грн, Кривого Рогу – 0,66 грн і Черкащини – 0,71 грн за 1 куб м на місяць. Найбільше пропонується платити мешканцям Вінницької області – 3,35 грн, Львівщини – 3,19 грн, Лубен – 3,14 грн за 1 кубометр на місяць. Але цифри можуть трохи змінитися після того, як НКРЕКП остаточно затвердить тарифи на розподіл для усіх операторів.

Тарифи на опалення поповзли вгору слідом за подорожчанням газу

З 1 січня подорожчають послуги на опалення. 24 грудня НКРЕКП ухвалила низку постанов про встановлення нових тарифів на виробництво теплової енергії для 22 підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Подорожчання опалення сталося відразу після того, як у грудні «Нафтогаз України» підвищив ціну на газ для виробників теплової енергії до 6103 грн за тисячу кубометрів, тобто на 13,5% вище, ніж була вартість газу для ТКЕ в листопаді.

«Нафтогаз» постачає газ підприємствам ТКЕ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), тобто ціна регулюється Кабміном з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Середня ціна газу за ПСО у 2020 році становила 3813,10 грн за 1 тисячу кубометрів, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу по ПСО у 2019 році.

Середньозважений тариф для постачання тепла населенню для 22 компаній склав після підвищення 1121,71 грн/Гкал. При цьому найбільш високий розмір тарифу у Сєвєродонецької ТЕЦ – 1471,54 грн/Гкал, найнижчий – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал.

Найбільше тариф для населення зріс для ТОВ «Євро-реконструкція» (Київ, Дарницька ТЕЦ) – до 791,40 грн за 1 Гкал (без ПДВ), тобто на 49,7%. Найменше підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (місто Кам`янське, Дніпропетровська обл.) - до 1204,38 грн за 1 Гкал (без ПДВ), тобто на 5,5%.

НКРЕКП встановлює тарифи на виробництво теплової енергії для 26 ліцензіатів з об’ємом вироблення понад 170 тисяч Гкал – це 50% від загального обсягу виробництва теплової енергії в Україні. Решті підприємств ТКЕ – таких в Україні майже 2 тисячі – тарифи на виробництво тепла встановлюють місцеві органи влади.

Електроенергія подорожчала. Через три місяці ціни знову зростуть

З 1 січня скасовується пільговий тариф (0,9 грн за кВт-годину) на перші 100 кВт-год спожитої електроенергії для населення. Рішення про це Кабмін ухвалив 28 грудня. Вже з першої кВт-години українці сплачуватимуть 1,68 грн – такий тариф діятиме до 31 березня 2021 року.

Доцільно зауважити, що в помешканнях, де встановлені дво- та тризонні лічильники електричної енергії, понижуючі коефіцієнти дво- та тризонного обліку спожитої електричної енергії залишаться без змін. «Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50% менша», – заспокоює Міненерго.

Але варто пам’ятати, що понижуючі коефіцієнти тепер застосовуватимуться до тарифу, який зріс з 0,9 грн до 1,68 грн за кВт-годину. Тобто з січня нічна електроенергія вже коштуватиме не 0,45 грн за кВт-годину (0,9 грн : 2 = 0,45 грн), а 0,84 грн (1,68 грн : 2 = 0,84 грн), тобто майже вдвічі більше, ніж є тепер. Для будинків з електричним опаленням встановлено місячний ліміт споживання 3000 кВт-годин, в межах якого діють нічні тарифи. І хоча споживач зазвичай намагається вкластися в цей ліміт, це все одно досить великі обсяги споживання, тому доведеться викласти кругленьку суму.

До прикладу, якщо за опалення будинку лише нічною електроенергією електричним котлом потужністю 10 кВт (розрахований на опалення будинку площею до 100 квадратних метрів) разом з денним споживання господар платив близько 1,5 тис грн на місяць, то з нового року доведеться платити близько 3 тис грн.

Проте ціна електроенергії й надалі зростатиме. В.о. міністра Юрій Вітренко зазначив, що навіть після підвищення ціни будуть приблизно вдвічі нижчі реальних ринкових цін на електричну енергію. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. «Главком» писав про те, що від рішення по тарифам залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

28 грудня уряд схвалив постанову якою, зокрема, було подовжено строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).

Термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021 року, і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах. Міненерго вважає, що це призвело б до різкого – більш ніж у 2,5 раза, зростання тарифу на електричну енергію для населення – до 3,30 грн за кВт-год. Тож уряд шляхом прийняття згаданої постанови намагається уникнути стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Але протягом місяця Міненерго спільно з НКРЕКП обіцяє удосконалити «сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого уряду буде запропоновано оновлену редакцію ПСО». Цілком зрозуміло, що через три місяці відбудеться наступне зростання ціни на електроенергію – до понад 3 грн за кВт-годину.

Наталка Прудка, «Главком»