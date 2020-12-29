З 1 січня здорожчає мобільний зв'язок: «Київстар», Vodafone і Lifecell підвищують ціни

Ціни зростуть майже в два рази

В Україні з 1 січня 2021 року ціни на деякі тарифні плани мобільних операторів суттєво збільшаться.

Зміна тарифів торкнеться користувачів компанії «Київстар», Vodafone і Lifecell.

Як зростуть тарифи «Київстар»

Тариф «Безлім» збільшиться майже у два рази – з 95 гривень в місяць до 175 гривень. У пакет увійдуть: необмежений доступ до інтернету (мобільний і дротовий), обсяг вихідних дзвінків і смс по Україні – до 200 хвилин і 200 смс.

Тарифи для контрактних абонентів, які користуються послугами три роки та більше також зміняться. Тарифний план слід змінити до 31 грудня, в інакшому випадку оператор автоматично переведе на інший тарифний план.

Як зростуть тарифи Vodafone

З 28 грудня найпростіший тариф Vodafone 4G Smart XS подорожчає з 35 гривень до 45 гривень. В пакет входить 1 ГБ інтернету, 100 хвилин по Україні.

Також підвищаться тарифи й в інших пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривень (5 ГБ і 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривень (9 ГБ та 300 хвилин).

Як зростуть тарифи Lifecell

У січні 2021 року відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів і Lifecell.

Для тарифів: «Лайфхак», «Інтернет Жара», «Залізна двадцятка», а також «4 Безліміти 2019», «Жара GO», «Жара GO PLUS», «Комфорт» буде змінена вартість пакетів послуг на 4 тижні/30 днів, а для деяких тарифів також і пакет послуг на один день.

З 14 грудня до 28 лютого 2020 року абонентам цих тарифних планів буде надане право безкоштовно змінити тариф на будь-який інший з відкритих для підключення.