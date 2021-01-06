«Газпром» на початку року скоротив транзит газу через Україну майже на третину

«Газпром» скоротив добовий транзит газу на 50 млн куб. м

Російський «Газпром» знизив транзит газу через Україну приблизно з 180 млн куб. м на добу наприкінці грудня до 130 млн куб. м на добу на початку січня. Про це глава «Оператора ГТС України» Сергій Макогон написав у Facebook 6 січня вранці.

«Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту в разі відповідних заявок «Газпрому», ─ зазначив Макогон.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між «Нафтогазом України» та «Газпромом» закінчився вранці 1 січня 2020 року.

Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортну угоду між «Нафтогазом» і «Оператором ГТС України», а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит до 2020 року мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит має становити по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених об'ємів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Як повідомлялося, хорвати завдали нищівного удару по позиціях «Газпрому» в Європі.

Також нагадаємо, що з 1 січня 2021 року Сербія почала отримувати російський газ через газогін «Турецький потік».

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