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    Економіка та фінанси

    Коли бізнес отримає обіцяне відшкодування з ПДВ: відповідь влади

    На відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць - Коли бізнес отримає обіцяне відшкодування з ПДВ: відповідь влади
    На відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць
    фото з відкритих джерел

    Данило Гетманцев запевняє, що вже у травні держава почне відшкодовувати бізнесу податки на ПДВ

    Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконує, що вже з кінця травня держава почне відшкодовувати підприємцям податки на додану вартість за січень. Про це він повідомив у інтерв'ю Forbes.

    «Січень – це мирний місяць, і податкові накладні за ним зареєстровані. З лютого до травня податкові накладні не реєструвалися. Бізнесу потрібно дати час, щоб їх зареєструвати, без цього відшкодування ПДВ неможливе. На це ми даємо півтора-два місяці, відтак податковій потрібен час, щоб перевірити накладні. Потім почнуть відбуватися відшкодування за лютий – травень. З червня ми розраховуємо вже вийти у звичайний режим відшкодування», – сказав він.

    Гетманцев наголосив, що влада відмовилася від ідеї відшкодовувати ПДВ облігаціями.

    «Усі виплати будуть живими грошима. На відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць», – зауважив нардеп.

    Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військового збору, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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    Теги: податки війна гроші бізнес ПДВ держава Україна Данило Гетманцев #stoprussia
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    Коли бізнес отримає обіцяне відшкодування з ПДВ: відповідь влади