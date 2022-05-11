Коли бізнес отримає обіцяне відшкодування з ПДВ: відповідь влади

На відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць

Данило Гетманцев запевняє, що вже у травні держава почне відшкодовувати бізнесу податки на ПДВ

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев переконує, що вже з кінця травня держава почне відшкодовувати підприємцям податки на додану вартість за січень. Про це він повідомив у інтерв'ю Forbes.

«Січень – це мирний місяць, і податкові накладні за ним зареєстровані. З лютого до травня податкові накладні не реєструвалися. Бізнесу потрібно дати час, щоб їх зареєструвати, без цього відшкодування ПДВ неможливе. На це ми даємо півтора-два місяці, відтак податковій потрібен час, щоб перевірити накладні. Потім почнуть відбуватися відшкодування за лютий – травень. З червня ми розраховуємо вже вийти у звичайний режим відшкодування», – сказав він.

Гетманцев наголосив, що влада відмовилася від ідеї відшкодовувати ПДВ облігаціями.

«Усі виплати будуть живими грошима. На відшкодування з ПДВ потрібно близько 12 млрд грн на місяць», – зауважив нардеп.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який встановлює додаткові податки. У разі його підписання очікується збільшення військового збору, повернення ПДВ на імпорт, скасування пільг на паливо і повернення платного розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією.

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