«Закінчать в'язницею». Гетманцев пригрозив податківцям-корупціонерам

Податківців, які прагнуть збагачуватися на схемах, Гетманцев закликав звільнитися, інакше на них чекає в'язниця

Гетманцев закликав платників податків інформувати його особисто про всі випадки порушення з боку податківців

На Телеграм-каналі голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з'явилося повідомлення, присвячене боротьбі з так званими скрутками.

Зокрема, нардеп підтвердив інформацію, яка останніми днями поширюється засобами масової інформації та різними телеграм-каналами з приводу масштабної операції, що розпочалася, спрямованої на припинення схем системного ухилення від сплати ПДВ.

Податківців, які прагнуть збагачуватися на таких схемах, Гетманцев закликав звільнитися, інакше на них чекає в'язниця. «Хто хоче на цьому заробити, знайте – якщо візьмете з людей хоч копійку, ніхто вам не допоможе. Закінчиться в'язницею!» – попередив нардеп.

Платників податків, у свою чергу, голова комітету закликав інформувати його особисто про всі випадки порушення з боку податківців і не вірити різного роду шахраям, які пропонують вирішити питання.

«Якщо вам пропонують «послугу» – знайте, це у минулому. Ті, хто це робить – шахраї. Якщо Ви відчуваєте, що Ваші права порушують податківці – прошу, звертайтесь. Почую кожного», – запевнив парламентарій.

Нагадаємо, в останні дні ЗМІ та різного роду телеграм канали рясніють новинами про те, що в регіонах почалася масштабна операція по боротьбі з так званими «скрутками» та фіктивним ПДВ.

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