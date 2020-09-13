Колишній керівник НКРЕКП звинуватив Антикорупційне бюро в обмані



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Дмитро Вовк пояснив намагання НАБУ оскаржити рішення прокуратури про закриття справи «Роттердам+»

НАБУ прагне виправдатися за 3,5 роки обману і піару довкола «Роттердам+» - Вовк

Національне антикорупційне бюро намагається виправдатися перед суспільством за 3,5 роки суцільного обману і піару довкола справи «Роттердам+».

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявив ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.

«Їм зараз потрібно замаскувати своє фіаско, потужне фіаско, три з половиною роки піару, три з половиною роки витрачених бюджетних коштів – майже 100 млн грн. І виявляється, що все це була медійна бульбашка, яка луснула», - пояснив Дмитро Вовк намагання НАБУ оскаржити рішення прокуратури про закриття справи «Роттердам+».

Відповідно за словами екс-голови НКРЕКП, детективи розвернули широку медійну кампанію, щоб виправдатися за провал розслідування в очах суспільства і міжнародних партнерів.

«Звичайно, у них зараз є процесуально-медійні судоми, в яких вони намагаються оскаржити, давати інтерв’ю, що зовсім нестандартно для правоохоронних органів. Тому їхні дії зрозумілі, але вони безрезультатні та безперспективні», - наголосив Вовк.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам+» через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі «Роттердам+» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.