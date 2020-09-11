Україна накопичила на опалювальний сезон рекорні запаси палива



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Виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець

Перед початком опалювального сезон Україна накопичила 3 млн тонн вугілля та 26 млрд кубічних метрів природного газу

Україна перед початком опалювального сезону накопичила 3 млн тонн вугілля та 26 млрд кубічних метрів природного газу. Це значно більше, ніж у попередні роки. Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«Україна входить в опалювальний сезон, ми готуємося зараз до нього дуже активно, з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні 3 млн тонн вугілля на складах, і це майже в три рази більше, ніж було у минулому та позаминулому році. У нас 26 млрд кубометрів газу газосховищах», – сказала вона.

Буславець зазначила, що такі великі запаси надають впевненості в безпеці постачання енергоресурсів в період опалювального сезону.

«Також готується електротехнічне обладнання до опалювального сезону, і впевнена, що ми пройдемо його стало і без всяких негараздів», – заявила чиновниця.

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