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    Україна накопичила на опалювальний сезон рекорні запаси палива

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    <span>Виконуюча обов'язки&nbsp;міністра енергетики Ольга Буславець</span> - Україна накопичила на опалювальний сезон рекорні запаси палива
    Виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець

    Перед початком опалювального сезон Україна накопичила 3 млн тонн вугілля та 26 млрд кубічних метрів природного газу

    Україна перед початком опалювального сезону накопичила 3 млн тонн вугілля та 26 млрд кубічних метрів природного газу. Це значно більше, ніж у попередні роки. Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

    «Україна входить в опалювальний сезон, ми готуємося зараз до нього дуже активно, з рекордними запасами палива. У нас на сьогодні 3 млн тонн вугілля на складах, і це майже в три рази більше, ніж було у минулому та позаминулому році. У нас 26 млрд кубометрів газу газосховищах», – сказала вона.

    «Також готується електротехнічне обладнання до опалювального сезону, і впевнена, що ми пройдемо його стало і без всяких негараздів», – заявила чиновниця.

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