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    Колишній секретар РНБО обурений тим, чим зараз займається цей орган

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    Данилюк наголосив, що РНБО має займатися питанням національної безпеки, а не підміняти собою суд - Колишній секретар РНБО обурений тим, чим зараз займається цей орган
    Данилюк наголосив, що РНБО має займатися питанням національної безпеки, а не підміняти собою суд

    РНБО краще б займалася поверненням вкрадених у вкладників Приватбанку $5,5 млрд – Данилюк

    Рада національної безпеки і оборони замість порожніх заяв, краще б опікувалася поверненням вкрадених у вкладників Приватбанку $5,5 млрд, вважає екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

    Так він прокоментував заяви про намір заслухати детективів НАБУ щодо уже закритої справи «Роттердам+».

    «Секретар РНБО говорить, що завтра він буде зустрічатися з НАБУ, щоб проговорити якісь там справи – Роттердам або щось ще... Це що РНБО буде замінювати суд? Чи що? Та може ми тоді зустрінемося з Коломойським з приводу повернення 5,5 млрд», – сказав Данилюк.

    Він наголосив, що РНБО має опікуватися питанням національної безпеки, а не підміняти собою суд.

    «РНБО має займатися національною безпекою. Суди мають бути судами, правоохоронні органи мають бути правоохоронними органами», – додав Данилюк.

    До слова, нардеп Валентин Наливайченко заявив, що спроби РНБО публічно поставити під сумнів законне рішення Вищого антикорупційного суду у справі «Роттердам+» виглядають, як підігрування інтересам олігарха Ігоря Коломойського.

    Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу та відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи.

    Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

    Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

    13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

    Теги: суд РНБО НАБУ Олександр Данилюк Роттердам+
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    Колишній секретар РНБО обурений тим, чим зараз займається цей орган