Соратник Тимошенко вважає, що заява РНБО щодо справи «Роттердам+» є підігруванням Коломойському

10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи

Наливайченко закликав РНБО утриматися від тиску на Вищий антикорупційний суд

Спроби РНБО публічно поставити під сумнів законне рішення Вищого антикорупційного суду у справі «Роттердам+» виглядають як підігрування інтересам олігарха Ігоря Коломойського.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат від партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко Валентин Наливайченко.

«У демократичній країні західного світу такі заяви неприпустимі! Посадова особа, яка публічно проявила неповагу до суду, вже наступного дня була би звільнена з державної посади. Сьогоднішня заява РНБО виглядає, як відверте підігрування інтересам Коломойського як єдиного «постраждалого» від формули «Роттердам+» і єдиного позивача у справі про її закриття», – заявив нардеп.

За словами Наливайченка, показово, що заява РНБО пролунала в той самий день, коли ексзаступник Генерального прокурора вийшов з процесу по «Роттердам+» і єдиними зацікавленими у цій справі залишилися заводи Ігоря Коломойського.

Він закликав РНБО утриматися від тиску на незалежний Вищий антикорупційний суд і тим паче – від підігрування інтересам олігархічних груп.

«Вищий антикорупційний суд – єдиний орган судової гілки влади, який має довіру значної частини суспільства. Цей суд формувався за підтримки наших західних партнерів, в тому числі, з Сполучених Штатів Америки», – наголосив Наливайченко.

За його словами, якби РНБО дійсно хотіло розібратися в ситуації зі справою «Роттердам+», воно заслухало би Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка здійснювала процесуальне керівництво, має всі матеріали справи і прийняла законне рішення про її закриття.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи Роттердам+ Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи.

Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».