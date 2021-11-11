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    На Буковині батько заборонив чотирьом дітям ходити до школи: його покарав суд

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    На чоловіка накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. - На Буковині батько заборонив чотирьом дітям ходити до школи: його покарав суд
    На чоловіка накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.
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    Судді чоловік заявив, що його діти « мають повний вибір. Вони – не раби»

    У Чернівецькій області батько чотирьох дітей відмовився віддавати їх до школи через «негативний вплив на їхній розвиток», за що суд оштрафував його на 850 грн.Чоловік заявив, що вірить не в соціальні, а природні закони, і не хоче, щоб його діти були рабами. Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

    Батько Дмитро Поп’юк розповів, що разом із дружиною дає дітям «сімейну освіту». Чоловік на судовому засіданні повідомив, що веде спосіб життя, наближений до природного, та вбачає у соціумі негативний вплив на розвиток і виховання своїх дітей, пише 24tv.ua.

    Тому через це він у цьому навчальному році відмовився від освітніх послуг, які його діти могли отримувати в місцевому навчальному закладі.

    На запитання судді, чому діти Поп’юка не відвідують школу, відповідач дав таку відповідь: «Мої діти мають повний вибір. Вони – не раби. Вони нікому нічого не повинні».

    Дружина Дмитра на судовому засіданні додала, що, коли їхній старший син був у десятому класі, його побили під час шкільної перерви. «Ніхто не відповідає за життя твоїх дітей в школі», – додала вона.

    У суді йому повідомили, що він як батько дітей, зобов’язаний забезпечити їх освітою.

    «Вони отримують сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – «відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей», – відповів чоловік.

    Дмитро Поп’юк також розповів про свій спосіб життя, який полягає у діалозі з природою. За його словами, він визнає лише «природний закон життя, який не має права переступати ніхто».

    Путильський районний суд визнав Дмитра Поп’юка винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею №184 – «невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

    На чоловіка накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. Також відповідача повинен сплатити судовий збір у розмірі 454 гривень. Батько ще може оскаржити постанову в апеляційному порядку упродовж десяти днів.

    Нагадаємо, на Львівщині суд оштрафував жінку, син якої прогуляв майже 700 уроків.

    Також в Шумському районному суді на Тернопільщині розглядали справу щодо мами, дитина якої «прогулювала» дистанційне навчання через відсутність інтернету вдома. Суд у справі обмежився усним зауваженням мамі.

    У Чернівецькій області судили маму, бо діти пропустили онлайн-уроки. За це жінку хотіли оштрафувати. Вона пояснила, що зламався телефон, його довелося віддати у ремонт, що й завадило навчанню. Зараз техніку поремонтували, діти відвідують уроки та виконують домашні завдання.

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    Теги: суд діти освіта штраф навчання Чернівецька область чоловік
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    На Буковині батько заборонив чотирьом дітям ходити до школи: його покарав суд