П’яна суддя за кермом: апеляція залишила у силі покарання Колегаєвій

Суддю Колегаєву оштрафували та позбавили водійських прав на рік

Київський апеляційний суд залишив в силі покарання судді Майдану Світлані Колегаєвій за п’яне водіння. Відповідне рішення ухвалила суддя Таміла Писана, інформує Watchers із зали суду.

На слуханні апеляційного суду 11 листопада допитали поліцейську Галину Жерновську на прохання захисту Колегаєвої. Саме Галина була у складі екіпажу патрульної поліції, який прибув на місце аварії.

Допит свідка Галини Жерновської. Фото: Аліна Кондратенко

«Було виявлено автомобіль, який зніс електроопору та зупинився в дереві. Навкруги було близько 30 осіб, які кричали. Також було виявлено громадянку Колегаєву з її подругою. Світлана Вікторівна керувала транспортним засобом. Вони обидві були з ознаками алкогольного сп’яніння. Ми запропонували пройти огляд спеціальним приладом на місці, але вона відмовилась. Тоді ми її забрали до лікаря-нарколога, де вона проходила огляд на стан алкогольного сп’яніння», – розповіла поліцейська.

Адвокат Колегаєвої просив стягнути з лікаря-нарколога клініки «Соціотерапії» штраф за неявку до суду. Захисники хотіли допитати його щодо проведення медичного огляду порушниці. Суд відмовився стягнути штраф і перейшов до розгляду апеляційних скарг по суті.

У своїй скарзі захисник зазначив, що поліцейські не мали права через півтора місяці складати протокол на його підзахисну. За його словами, згідно статті 254 КуПап, поліція може складати протоколи впродовж доби.

Він додав також, що медичний огляд мав проводитись за присутності поліцейських. На конкретну норму, аби підкріпити своє твердження, адвокат втім не посилався. Свідок поліцейська Жерновська зазначила, що її лікар вигнав з кабінету. Адвокат просив суд закрити справу щодо його підзахисної.

Адвокати Колегаєвої. Фото: Аліна Кондратенко