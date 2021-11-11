П’яна суддя за кермом: апеляція залишила у силі покарання Колегаєвій
Суддю Колегаєву оштрафували та позбавили водійських прав на рік
Київський апеляційний суд залишив в силі покарання судді Майдану Світлані Колегаєвій за п’яне водіння. Відповідне рішення ухвалила суддя Таміла Писана, інформує Watchers із зали суду.
На слуханні апеляційного суду 11 листопада допитали поліцейську Галину Жерновську на прохання захисту Колегаєвої. Саме Галина була у складі екіпажу патрульної поліції, який прибув на місце аварії.
«Було виявлено автомобіль, який зніс електроопору та зупинився в дереві. Навкруги було близько 30 осіб, які кричали. Також було виявлено громадянку Колегаєву з її подругою. Світлана Вікторівна керувала транспортним засобом. Вони обидві були з ознаками алкогольного сп’яніння. Ми запропонували пройти огляд спеціальним приладом на місці, але вона відмовилась. Тоді ми її забрали до лікаря-нарколога, де вона проходила огляд на стан алкогольного сп’яніння», – розповіла поліцейська.
Адвокат Колегаєвої просив стягнути з лікаря-нарколога клініки «Соціотерапії» штраф за неявку до суду. Захисники хотіли допитати його щодо проведення медичного огляду порушниці. Суд відмовився стягнути штраф і перейшов до розгляду апеляційних скарг по суті.
У своїй скарзі захисник зазначив, що поліцейські не мали права через півтора місяці складати протокол на його підзахисну. За його словами, згідно статті 254 КуПап, поліція може складати протоколи впродовж доби.
Він додав також, що медичний огляд мав проводитись за присутності поліцейських. На конкретну норму, аби підкріпити своє твердження, адвокат втім не посилався. Свідок поліцейська Жерновська зазначила, що її лікар вигнав з кабінету.
Адвокат просив суд закрити справу щодо його підзахисної.
Другий захисник – Ігор Свєтлічний – припустив, що мав місце замах на життя Колегаєвої. За його словами, у автівці Колегаєвої «були від’єднанні шланги». Проте жодних підтверджуючих даних про те, що вони дійсно були від’єднані і уточнень щодо того, хто це зробив, він не надав.
Адвокатка Аліна Самарець в свою чергу просила суд визнати медичний огляд Колегаєвої у клініці «Соціотерапія» недійсним. За її словами, у такому разі протокол, складений на Колегаєву, також буде недійсним.
«Колегаєва в той день лише забрала автівку з СТО. У ній були певні поломки. Я до того, що вона втратила керування. Вона не хотіла завдати шкоди оточуючим. В тій обстановці вона дійсно була розгублена. Я вважаю, що не встановлено на сьогоднішній день, що вона була у стані сп’яніння», – заявила захисниця. Втім даних, які би підтверджували поломки авта, Самарець не озвучила.
Адвокатка додала, що відсутність сторін під час винесення постанови Оболонським судом є підставою для скасування рішення.
Зрештою, суд відхилив апеляційні скарги захисту Колегаєвої.
«Суд ухвалив апеляційні скарги захисту Колегаєвої залишити без задоволення, а постанову Оболонського райсуду – без змін», — йдеться у рішенні.
Світлана Колегаєва була за кермом під час ДТП, яка сталася на вулиці Прирічній на Оболоні 21 липня поточного року.
Колегаєва тоді на автівці Audi вилетіла з дороги, збила стовп і зупинилася у дереві, мало не збивши пішоходів. Про це йшлося у повідомленні патрульної поліції. Вона відмовилась проходити тест на приладі «Драгер». Натомість зголосилась пройти освідування у лікаря-нарколога.
У відповіді патрульної поліції від 8 жовтня на запит Watchers йдеться: Колегаєву доставили до Київської міської наркологічної лікарні «Соціотерапія».
«Результат медичного огляду, який проводився з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного, чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції у КМНКЛ «Соціотерапія» підтвердився відповідним висновком», – зазначено у тексті відповіді.
У вересні цього року Олексій Білошицький у своєму Facebook опублікував фото протоколу. В ньому було посилання на висновок лікаря-нарколога із вказанням того, що суддя керувала автом у стані алкогольного сп’яніння.
Оболонський райсуд Києва 12 жовтня визнав винною суддю столичного суду – Світлану Колегаєву – за керування автомобілем у стані сп’яніння.
Зазначимо, санкція статті 130 КуПап передбачає штраф у 17 000 грн з позбавленням права керування автомобілем на 1 рік.
Раніше Оболонський райсуд Києва щодо цього ж ДТП вже визнав суддю Світлану Колегаєву винною за статтею 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження вулиці). І стягнув з неї штраф у розмірі 850 гривень.
Суддя Світлана Колегаєва відома своєю участю у справах Майдану – зокрема, вона ухвалювала запобіжні заходи щодо активістів, яких тоді переслідувала міліція за участь у протестах. Одного з них вона ухвалила тримати під вартою у СІЗО.