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    Справа Стуса: Медведчук потрапив у реєстр боржників

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    Віктор&nbsp;Медведчук намагався засудити видавництво &laquo;Віват&raquo; за книгу про Василя Стуса, але зрештою програв апеляцію - Справа Стуса: Медведчук потрапив у реєстр боржників
    Віктор Медведчук намагався засудити видавництво «Віват» за книгу про Василя Стуса, але зрештою програв апеляцію
    фото: glavcom.ua

    Нардеп заборгував видавництву 440 тис. грн

    Віктор Медведчук – опальний нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» і ексадвокат українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса – потрапив до Єдиного реєстру боржників Мін’юсту. На це звернув увагу в Telegram колишній нардеп Сергій Лещенко.

    Відомо, що Медведчук намагався засудити видавництво «Віват» за книгу про Василя Стуса, але зрештою програв апеляцію, не пішов до Верховного суду і тепер має 440 тис. грн компенсувати видавництву (витрати на правову допомогу та судовий збір).

    «Важко вигравати суди, де твій вплив зменшується катастрофічно швидко та до нуля. Відомий юрист, колишній багаторічний член Вищої ради юстиції, лідер партії ОПЗЖ, кум Путіна не виконав самостійно рішення суду, яке набрало законної сили зі сплати відповідачу видатків на правову допомогу у розмірі 440 тис. грн», – зазначає Лещенко.

    Наразі зазначені кошти примусово стягує виконавча служба Оболонського району міста Києва. Саме тому Медведчук опинився у реєстрі боржників.

    Скріншот з сайту erb.minjust.gov.ua, для збільшення натисніть на зображення

    Скріншот з сайту erb.minjust.gov.ua, для збільшення натисніть на зображення

    У травні повідомлялося, що видавництво «Віват» хоче стягнути з Медведчука ще 328 тисяч грн.

    Зазначимо, у жовтні цього року активіст домігся через суд відкриття справи про вбивство Василя Стуса.

    Також повідомлялося, що «завдяки» Медведчуку книгу «Справа Василя Стуса» продали накладом понад 100 тис. примірників.

    Видавництво «Віват» повідомило, що у новому накладі книги «Справа Василя Стуса» надрукувало рішення Дарницького райсуду Києва, який заборонив згадувати ім’я політика Віктора Медведчука як адвоката, який програв справу українського поета в радянському суді.

    Видавництво оскаржило заборону суду продавати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про українського письменника Василя Стуса без дозволу Медведчука.

    Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького районного суду Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було частково задоволено позов нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до журналіста і публіциста Вахтанга Кіпіані, який видав документальну книгу «Справа Василя Стуса».

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    Теги: Віктор Медведчук борг суд книги гроші Василь Стус
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    Справа Стуса: Медведчук потрапив у реєстр боржників