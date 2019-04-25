Комітет з ПЕК вимагає від Гройсмана терміново скликати Координаційний центр із запуску нового ринку електроенергії



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Комітет з ПЕК свого боку підготував пропозиції щодо вирішення існуючих питань і вже втретє звертається до прем'єр-міністра

Новий ринок електроенергії має запрацювати з 1 липня 2019 року, проте на даний момент є питання, що необхідно оперативно вирішити в останні два місяці, - Домбровський

Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу надіслав офіційного листа на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням оперативно скликати Координаційний центр із забезпечення запуску нового ринку електроенергії. Про це заявив голова комітету Олександр Домбровский на своїй сторінці у мережі Facebook.

За його словами, новий ринок має запрацювати з 1 липня 2019 року, проте на даний момент є ряд питань, що необхідно оперативно вирішити в останні два місяці.

«Сьогодні в секторі електроенергетики України є багато проблемних питань, що накопичуються і вимагають негайного вирішення. Зокрема: забезпечення повноти розрахунків споживачів електричної енергії, в тому числі - державних шахт, підприємств водопостачання та водовідведення, вдосконалення правовідносин між учасниками ринку електричної енергії України; введення механізмів погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії України; забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам та т.д.».

Як зазначив Олександр Домбровський, Комітет зі свого боку підготував пропозиції щодо вирішення існуючих питань і вже втретє звертається до прем'єр-міністра.

Нагадаємо, раніше міжнародне співтовариство висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії.

Голови представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, директор Європейського енергетичного співтовариства Янес Копач, голова представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Ерік де Загон, керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директор Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц направили спільний лист на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, голови комітету ВР з ПЕК Олександра Домбровського, віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, міністра енергетики Ігоря Насалика, в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової, голови НКРЕКП Оксани Кривенко.