Компанія Amazon зареєструвала юрособу в Україні

Відкриття магазину Amazon в Україні поки не планується

ТОВ «Амазон Дата Сервісес Україна» не зареєстрована як платник ПДВ

Компанія Amazon зареєструвала в Україні юридичну особу ТОВ «Амазон Дата Сервісес Україна». Про це пише видання AIN з посиланням на дані в держреєстрах.

Як пише видання, мова йде про підрозділ Amazon Web Service (AWS), який відповідає за хмарні послуги. Він був зареєстрований в Україні в грудні 2020 року. Директором представництва вказаний Денис Головатюк.

Основним видом діяльності підрозділу є КВЕД 63.11 (Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність).

Кінцевим бенефіціаром компанії значиться зареєстрована в Делавере А100 РОУ ІНК (A100 Row, Inc.). Як зазначає видання, ймовірно ця компанія є одним з юросіб Amazon.

Як пише AIN, з подібною назвою Amazon в 2019 році запускала підрозділ в Естонії і Латвії. Бенефіціаром компаній Amazon Data Services Estonia і Amazon Data Centre Latvia також був зазначений A100 Row, Inc.

Відзначається, що ТОВ «Амазон Дата Сервісес Україна» не зареєстрована як платник ПДВ, і за 2020 рік у неї, за даними податкової, немає доходів і прибутку.

Як пише видання, основна мета реєстрації компанії в Україні – популяризація AWS. Мова про запуск e-commerce не йде.

Нагадаємо, Джефф Безос пішов з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії.

Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, заснована Безосом у США в 1994 році. Першими товарами сервісу були книги і музичні платівки. Пізніше почалася торгівля електротехнікою. Успіх принесла і можливість платного скачування фільмів, для подальшого перегляду без підключення до Інтернет. Зараз компанія не тільки продає, але виробляє товари: побутову техніку, книги, фільми і програми.

Як повідомлялося раніше статки засновника Amazon Джеффа Безоса перевищили $180 мільярдів. Це максимальна оцінка активів, яку коли-небудь фіксувало видання Forbes.