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    Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon

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    Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon - Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon
    Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon

    57-річний Безос залишиться виконавчим головою ради директорів компанії

    Джефф Безос йде з посади головного виконавчого директора найбільшого у світі інтернет-ритейлера Amazon.com Inc. 5 липня, у день народження компанії.

    Його замінить Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services. Таке рішення він пояснив тим, що хоче приділяти увагу іншим проектам, наприклад, аерокосмічній компанії Blue Origin.

    57-річний Безос залишиться виконавчим головою ради директорів компанії. На новій посаді він має намір зосередитися на нових продуктах Amazon і на розробці ініціатив на ранній стадії.

    Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, заснована Безосом у США в 1994 році. Першими товарами сервісу були книги і музичні платівки. Пізніше почалася торгівля електротехнікою. Успіх принесла і можливість платного скачування фільмів, для подальшого перегляду без підключення до Інтернет. Зараз компанія не тільки продає, але виробляє товари: побутову техніку, книги, фільми і програми.

    Теги: книги інтернет Amazon Джефф Безос
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    Джефф Безос йде з посади гендиректора Amazon