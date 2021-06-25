Відомий магазин знищує мільйони непроданих товарів. Навіщо він це робить?

Amazon – найбільший в світі майданчик роздрібної торгівлі – знищує щороку мільйони непроданих товарів

Найбільший в світі майданчик роздрібної торгівлі Amazon знищує непродані товари. Про це свідчить розслідування британського телеканалу ITV, яке показало, що лише в одній Великій Британії Amazon знищує мільйони непроданих товарів щороку. Це стандартна і регулярна практика для компанії.

У Великій Британії працюють 24 великі склади Amazon. Склад в Данфермліні, що у Шотландії, є одним з найбільших – саме там нещодавно знищили величезну партію непроданих предметів.

Журналісти отримали відеозаписи багатьох випадків, коли тисячі упаковок з непроданими товарами знищувалися. Анонімні працівники компанії підтвердили, що це є звичайним явищем. Так Amazon звільняє складські приміщення під новинки.

Багатомільярдний бізнес Amazon процвітає за рахунок незагромаджених складів. Це дозволяє отримувати нові замовлення і працювати без збоїв. Однак джерело вважає, що Amazon може знайти більш ефективні способи утилізації непроданих предметів.

Розслідування вже привернуло увагу політиків і зацікавлених сторін. Якщо компанія дійсно діє так і в інших регіонах світу, то вона залишає величезний вуглецевий слід.

Amazon належить найбагатшій людині в світі Джеффу Безосу.

Джерело: 24 канал