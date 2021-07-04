Безос та Бренсон змагаються, хто першим полетить у космос, а Маск кепкує над ними у твітері

Керівник SpaceX у властивій йому манері пожартував на тему двигунів для ракети-носія Vulcan Centaur від ULA

1 липня засновник Amazon і найбагатша людина на Землі Джеф Безос розкрив особистість четвертого і останнього члена екіпажу першого оглядового пасажирського польоту New Shepard, запланованого на 20 липня. До братів Безосів і переможця аукціону, який заплатив за квиток 28 мільйонів доларів, приєднається знаменита 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, перша жінка-інспектор FAA і NTSB, а також одна з учасниць «Меркурій 13». Одночасно Virgin Galactic оголосила про намір уже 11 липня провести випробувальний суборбітальний туристичний вояж за участі засновника компанії мільярдера Річарда Бренсона.

Засновник SpaceX Ілон Маск, своєю чергою, не прогавив можливість у черговий раз пожартувати над суперником, пише itc.ua. Компанія Blue Origin, що належить мільярдерові Безосу, поки сильно відстає в технологічному плані, зате процвітає в різного роду сумнівних практиках. І далеко за прикладами ходити не потрібно – конкурс NASA на створення місячного посадкового модуля і проект глобального супутникового інтернету Starlink.

Коментуючи мем із Годзилою і Конгом, що ілюструє космічне протистояння між Бренсоном і Безосом, Маск в одному з твітів саркастично запитав, чи може він сплатити політ на одному з кораблів своєю улюбленою криптовалютою – Dogecoin.

At this point I’m half expecting Elon Musk to announce he’s launching this weekend — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) July 2, 2021

Декількома днями раніше керівник SpaceX у властивій йому манері пожартував на тему двигунів для ракети-носія Vulcan Centaur від ULA, яка розробляється на заміну Atlas V. Ще в 2018 році спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin підписало з Blue Origin контракт на поставку метанових двигунів BE- 4. Але з липня 2020 року, коли Blue Origin доставила тестовий зразок двигуна для наземних випробувань, новин більше не було.

Video from getting ready to test #Vulcan ‘s thrust structure at @Dynetics. This light weight, finely tuned, and perfectly designed set of rings And trusses conveys 3.5 million pounds of thrust into the rest of the rocket’s structure. #ToryTimelapse pic.twitter.com/rHxnOnQhlA — Tory Bruno (@torybruno) June 29, 2021

Blue Origin розробляє BE-4 з 2011 року для власної орбітальної ракети-носія New Glenn, щоб доставляти вантажі і людей на земну орбіту. Спочатку Blue Origin обіцяла виконати перший політ New Glenn в 2020 році, але з тих пір було кілька переносів і зараз компанія націлюється на кінець 2022 року. Перший тестовий запуск Vulcan Centaur теж недавно перенесли на 2022 рік. В одному з глузливих твітів у відповідь на «люб'язне» запрошення генерального директора ULA Торі Бруно взяти участь в установці двигунів на ракету, керівник SpaceX запропонував захопити кілька запасних двигунів про всяк випадок.

When do the engines arrive? — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

Як відомо, на сайті Change.org триває активний збір підписів петиціями з вимогою не допустити повернення на Землю після польоту в космос мільярдера і засновника Amazon Джеффа Безоса. Наразі петиції підписали понад 100 тисяч людей.

«Мільярдерів не повинно існувати... на Землі або в космосі, але якщо вони вирішать полетіти в космос, вони повинні залишитися там», – пишуть автори звернення.

У другій петиції, яку підписали понад 21 тисяча американців, Безоса порівнюють з суперлиходієм з коміксів Лексом Лютером, ворогом Супермена.

Нагадаємо, засновник Amazon 20 липня разом зі своїм братом Марком Безосом зробить суборбітальний політ на космічному кораблі іншої своєї компанії Blue Origin. Це буде перший політ корабля Blue Origin з людьми на борту.

Очікується, що протягом двох хвилин після запуску космічний корабель прискориться до більш ніж 3700 кілометрів на годину. Потім, через три хвилини має розпочатися невагомість. Це станеться перш ніж корабель досягне висоти близько 100 кілометрів над Землею. Для порівняння - Міжнародна космічна станція (МКС) пересувається на висоті у 400 кілометрів над поверхнею Землі. Після злету корабель знову увійде у земну атомсферу і приземлиться у пустелі Техасу. Його мають сповільнити великі парашути.

Крім мільярдера і його брата в 11-хвилинний політ відправиться переможець аукціону, який заплатив за квиток $ 28 млн.