Безос та Бренсон змагаються, хто першим полетить у космос, а Маск кепкує над ними у твітері

1 липня засновник Amazon і найбагатша людина на Землі Джеф Безос розкрив особистість четвертого і останнього члена екіпажу першого оглядового пасажирського польоту New Shepard, запланованого на 20 липня. До братів Безосів і переможця аукціону, який заплатив за квиток 28 мільйонів доларів, приєднається знаменита 82-річна авіаторка Уоллі Фанк, перша жінка-інспектор FAA і NTSB, а також одна з учасниць «Меркурій 13». Одночасно Virgin Galactic оголосила про намір уже 11 липня провести випробувальний суборбітальний туристичний вояж за участі засновника компанії мільярдера Річарда Бренсона.

Засновник SpaceX Ілон Маск, своєю чергою, не прогавив можливість у черговий раз пожартувати над суперником, пише itc.ua. Компанія Blue Origin, що належить мільярдерові Безосу, поки сильно відстає в технологічному плані, зате процвітає в різного роду сумнівних практиках. І далеко за прикладами ходити не потрібно – конкурс NASA на створення місячного посадкового модуля і проект глобального супутникового інтернету Starlink.

Коментуючи мем із Годзилою і Конгом, що ілюструє космічне протистояння між Бренсоном і Безосом, Маск в одному з твітів саркастично запитав, чи може він сплатити політ на одному з кораблів своєю улюбленою криптовалютою – Dogecoin.

At this point I’m half expecting Elon Musk to announce he’s launching this weekend

Декількома днями раніше керівник SpaceX у властивій йому манері пожартував на тему двигунів для ракети-носія Vulcan Centaur від ULA, яка розробляється на заміну Atlas V. Ще в 2018 році спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin підписало з Blue Origin контракт на поставку метанових двигунів BE- 4. Але з липня 2020 року, коли Blue Origin доставила тестовий зразок двигуна для наземних випробувань, новин більше не було.

Video from getting ready to test #Vulcan ‘s thrust structure at @Dynetics. This light weight, finely tuned, and perfectly designed set of rings And trusses conveys 3.5 million pounds of thrust into the rest of the rocket’s structure. #ToryTimelapse pic.twitter.com/rHxnOnQhlA