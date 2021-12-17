Компанія Коломойського отримає на дорожнє будівництво ще 650 млн грн

Лише з початку грудня компанія «ПБС» з оточення Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн

У листопаді 2021 року компанія «ПБС» одержала з бюджету 989 млн грн

Компанія «ПБС» з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZoro за тендерами ДП «Дороги Прикарпаття».

«ПБС» оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалом в 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія «ПБС» отримає 422 млн грн., за другий – 222 млн грн.

За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія «ПБС» одержала з бюджету 989 млн грн.

Нагадаємо, компанія «ПБС» оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляла будівля «Наші Гроші».

У 2020 році компанія «ПБС» збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».