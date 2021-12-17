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    Економіка та фінанси

    Компанія Коломойського отримає на дорожнє будівництво ще 650 млн грн

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    Лише з початку грудня компанія&nbsp;&laquo;ПБС&raquo; з оточення Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн - Компанія Коломойського отримає на дорожнє будівництво ще 650 млн грн
    Лише з початку грудня компанія «ПБС» з оточення Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн
    фото: nv.ua

    У листопаді 2021 року компанія «ПБС» одержала з бюджету 989 млн грн

    Компанія «ПБС» з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

    Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZoro за тендерами ДП «Дороги Прикарпаття».

    «ПБС» оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалом в 2 години.

    За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія «ПБС» отримає 422 млн грн., за другий – 222 млн грн.

    За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

    Для порівняння, у листопаді компанія «ПБС» одержала з бюджету 989 млн грн.

    Нагадаємо, компанія «ПБС» оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляла будівля «Наші Гроші».

    У 2020 році компанія «ПБС» збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

    Теги: Ігор Коломойський дороги корупція в Україні будівництво Володимир Зеленський
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    Компанія Коломойського отримає на дорожнє будівництво ще 650 млн грн