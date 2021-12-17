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    Кума Зеленського помітили з новою жінкою (фото)

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    Фото з Пікаловим жінка підписала: &laquo;Моя приємна людина&raquo; - Кума Зеленського помітили з новою жінкою (фото)
    Фото з Пікаловим жінка підписала: «Моя приємна людина»
    фото: Ніна Горбачова/Instagram

    Ніна Горбачова разом із співачкою Вірою Брежнєвою допомагає хворим дітям

    45-річного актора студії «Кварталу 95» та кума Зеленського Олександра Пікалова, який зовсім недавно розповів журналістам, що розлучився, помітили з новою пасією. Пікалов засвітився на фото з блондинкою, повідомляє «Бульвар Гордона».

    Видання повідомляє, що автор селфі – подруга Віри Брежнєвої та засновниця арт-галереї у Києві Ніна Горбачова. Пізніше жінка видалила пост із Instagram. Судячи з інших постів на сторінці Ніни, напередодні відвідала концерт Кварталу-95. Ймовірно, після виступу вона зустрілася з акторами, де й зробила фото з Олександром, яке підписала: «Моя приємна людина».

    Пізніше жінка видалила фото із соцмережі

    Пізніше жінка видалила фото із соцмережі

    До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан вивів у люди нову подругу, яка молодша від нього майже на 20 років.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску «Вечірнього кварталу». Концерт розпочався у Палаці «Україна» увечері у четвер.

    Раніше Пікалов заявив, що нічого не знав про офшори Володимира Зеленського.

    Теги: Володимир Зеленський жінка Instagram концерт
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    Кума Зеленського помітили з новою жінкою (фото)