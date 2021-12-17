Кума Зеленського помітили з новою жінкою (фото)

Ніна Горбачова разом із співачкою Вірою Брежнєвою допомагає хворим дітям

45-річного актора студії «Кварталу 95» та кума Зеленського Олександра Пікалова, який зовсім недавно розповів журналістам, що розлучився, помітили з новою пасією. Пікалов засвітився на фото з блондинкою, повідомляє «Бульвар Гордона».

Видання повідомляє, що автор селфі – подруга Віри Брежнєвої та засновниця арт-галереї у Києві Ніна Горбачова. Пізніше жінка видалила пост із Instagram. Судячи з інших постів на сторінці Ніни, напередодні відвідала концерт Кварталу-95. Ймовірно, після виступу вона зустрілася з акторами, де й зробила фото з Олександром, яке підписала: «Моя приємна людина».

Пізніше жінка видалила фото із соцмережі

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан вивів у люди нову подругу, яка молодша від нього майже на 20 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав зйомки новорічного випуску «Вечірнього кварталу». Концерт розпочався у Палаці «Україна» увечері у четвер.

Раніше Пікалов заявив, що нічого не знав про офшори Володимира Зеленського.