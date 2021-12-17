Все, що потрібно знати про «розумного» Богдана
Богдан так і не покаявся
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Итак! Прослушала 2 часа 15 минут. А впереди еще час, на который у меня уже нет моральных сил.
Все эти два часа Богдан рассказывал, как все ужасно. Везде!
Рассказывал, какой в стране управленческий коллапс.
Рассказывал, какая ж@па надвигается.
Рассказывал, как кидают МВФ, как берут на себя обязательства, которые не смогут выполнить….
А потом говорит: «Не, мы не лохи! Если нас обманули, то плохой человек – он, а не мы – д...».
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Это все, что нужно знать про «умного» Богдана. Не покаялся!
Почему-то мы все знали, что дилетант без политических убеждений не может быть эффективным государственным управленцем, а он не знал. Его обманули!
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А вообще ощущение тягостное. Не хочется писать никаких постов.
Хочется пойти купить свечек, спичек, керосин. И где-то найти гасовою лямпу.
«Хуже не будет» (с)
Джерело: блог Олени Яхно