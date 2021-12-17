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    Думки вголос

    Все, що потрібно знати про «розумного» Богдана

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Богдана дві години розповідав, як в країні все погано - Все, що потрібно знати про «розумного» Богдана
    Богдана дві години розповідав, як в країні все погано

    Богдан так і не покаявся

    Мовою оригіналу

    Итак! Прослушала 2 часа 15 минут. А впереди еще час, на который у меня уже нет моральных сил.

    Все эти два часа Богдан рассказывал, как все ужасно. Везде!

    Рассказывал, какой в стране управленческий коллапс.

    Рассказывал, какая ж@па надвигается.

    Рассказывал, как кидают МВФ, как берут на себя обязательства, которые не смогут выполнить….

    А потом говорит: «Не, мы не лохи! Если нас обманули, то плохой человек – он, а не мы – д...».

    ****

    Это все, что нужно знать про «умного» Богдана. Не покаялся!

    Почему-то мы все знали, что дилетант без политических убеждений не может быть эффективным государственным управленцем, а он не знал. Его обманули!

    ****

    А вообще ощущение тягостное. Не хочется писать никаких постов.

    Хочется пойти купить свечек, спичек, керосин. И где-то найти гасовою лямпу.

    «Хуже не будет» (с)

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ Володимир Зеленський Дмитро Гордон Андрій Богдан
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    Все, що потрібно знати про «розумного» Богдана