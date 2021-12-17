Кордон з Білоруссю міцнішає: прем’єр міністр повідомив деталі

На укріплення кордону вже виділені кошти з резервного фонду, зокрема, укладені контракти на закупівлі колючого дроту

Прем’єр каже, що 50 кілометрів кордону вже укріплено

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про укріплення кордонів. Відповідаючи на питання щодо термінів закінчення будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю у Верховній Раді, Шмигаль розповів, що робота ведеться в двох напрямках – цивільної та прикордонної інфраструктури.

«Урядом і МВС, Державною прикордонною службою розроблена програма розбудови державного кордону: окремо цивільної інфраструктури, пунктів пропуску на основі Міністерства інфраструктури і окремо – інфраструктури прикордонної, яка захищає нашу державу з усіх сторін, не лише зі сторони однієї з держав», – сказав він.

Шмигаль додав, що наразі на укріплення кордону вже виділені кошти з резервного фонду, зокрема, укладені контракти на закупівлі колючого дроту.

«Робляться відповідні укріплення, станом на сьогодні це вже понад 50 кілометрів на тих ділянках, де найбільш ймовірні, скажімо так, певні дії зі сторони інших держав. Відповідно, ця робота активно продовжується з дня на день», – додав голова уряду.

У листопаді уряд виділив понад 20 млн на колючий дріт для кордону з Білоруссю.

Нещодавно Служба безпеки України зняла епічне відео про свої тренування. Тренування проводили у межах спеціальної операції «Полісся». Силовики відпрацювали взаємодію у разі «прориву» нелегалів до нашої держави.

Також прикордонники спростували інформацію про порушення українськими пілотами кордону Білорусі.

На початку грудня Нацгвардія розгорнула акустичні генератори на кордоні з Білоруссю.

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