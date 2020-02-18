Компанія Roshen вирішила судитися з Росією



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Кондитерська фабрика поскаржилась рішення судів нижчих інстанцій про нарахування податків на 361,5 млн рублів

Кондитерська фабрика Roshen звернулася до Верховного суду Росії зі скаргою на рішення судів нижчих інстанцій про нарахування податків на 361,5 млн рублів, повідомляє ТАСС.

Апеляція Roshen стосується рішення Арбітражного суду Центрального округу. Раніше він визнав законними нарахування податків: 285,9 млн рублів ПДВ за 2012 рік, а також 26,2 млн пені і 49,5 млн рублів штрафу.

До цього справа розглядалася декількома судами, серед яких Арбітражний суд Липецької області, де зареєстрований російський філія компанії, і Двадцяте арбітражний апеляційний суд.

Зазначимо, корпорація Roshen — один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, до складу якої входять Київська, Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, два виробничих майданчики у Вінницькій області, масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» (Вінницька область), два виробничих майданчики у Липецькій області у РФ (законсервовані), Клайпедська кондитерська фабрику (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

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