Компанія «Roshen» стала спонсором культового футбольного клубу



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Цукерки «Roshen» допоможуть юним вихованцям «Карпат» триматися на ногах міцніше, ніж нинішній капітан Франсіско Ді Франко Іван Вербицький

Майбутніх переможців кубка «Карпати» готуватимуть з шоколадним ароматом

Компанія «Roshen» стала генеральним спонсором дитячо-юнацьких команд львівського клубу.

«Можу назвати угоду проривом в спонсорській та маркетинговій діяльності нашого клубу, - написав на своїй сторінці в «Фейсбуку» виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин. - Діти – це наші найвибагливіші та найбільш віддані споживачі і ми дбаємо не тільки про те, щоб задовольнити їхні солодкі вподобання, а й про те, щоб реалізувати необхідні дітям проекти. Вперше в Україні дитячо-юнацькі команди професійного клубу отримали ексклюзивного спонсора, чия підтримка буде спрямована на прогрес саме юних футболістів».

Нагадаємо, що 17 серпня «Карпати» відсвяткували 50-річчя здобуття єдиного трофею. З того часу фанати команди прокидаються щодня з гаслом «Кубок – Львову!» на устах. Але наразі мрії залишаються мріями. Причому програють львів’яни у кубкових змаганнях останнім часом колективам нижчих ліг – кропивницькій «Зірці» в 2015-му, «Полтаві» в 2016-му, івано-франківському «Прикарпаттю» 20 вересня 2017-го, «Інгульцю» з Петрового в 2019-му.