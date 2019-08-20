  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Компанія «Roshen» стала спонсором культового футбольного клубу

    • Розсилка
    Цукерки &laquo;Roshen&raquo;&nbsp;допоможуть юним вихованцям&nbsp;&laquo;Карпат&raquo; триматися на ногах міцніше, ніж нинішній капітан Франсіско Ді Франко - Компанія «Roshen» стала спонсором культового футбольного клубу
    Цукерки «Roshen» допоможуть юним вихованцям «Карпат» триматися на ногах міцніше, ніж нинішній капітан Франсіско Ді Франко
    Іван Вербицький

    Майбутніх переможців кубка «Карпати» готуватимуть з шоколадним ароматом

    Компанія «Roshen» стала генеральним спонсором дитячо-юнацьких команд львівського клубу.

    Читайте також

    «Можу назвати угоду проривом в спонсорській та маркетинговій діяльності нашого клубу, - написав на своїй сторінці в «Фейсбуку» виконавчий директор «Карпат» Ростислав Ящишин. - Діти – це наші найвибагливіші та найбільш віддані споживачі і ми дбаємо не тільки про те, щоб задовольнити їхні солодкі вподобання, а й про те, щоб реалізувати необхідні дітям проекти. Вперше в Україні дитячо-юнацькі команди професійного клубу отримали ексклюзивного спонсора, чия підтримка буде спрямована на прогрес саме юних футболістів».

    Нагадаємо, що 17 серпня «Карпати» відсвяткували 50-річчя здобуття єдиного трофею. З того часу фанати команди прокидаються щодня з гаслом «Кубок – Львову!» на устах. Але наразі мрії залишаються мріями. Причому програють львів’яни у кубкових змаганнях останнім часом колективам нижчих ліг – кропивницькій «Зірці» в 2015-му, «Полтаві» в 2016-му, івано-франківському «Прикарпаттю» 20 вересня 2017-го, «Інгульцю» з Петрового в 2019-му.

     Читайте також: Львівські «Карпати» відзначили 50-річчя здобуття Кубка першою перемогою в сезоні (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Roshen Прем’єр-ліга ФК Карпати Ростислав Ящишин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ