Рада вивела з процедури закупівель через Prozorro будівництво Дністровської ГАЕС

Активісти закликають президента не підписувати відповідний закон

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №6273, згідно з яким ремонти компресорних станцій газопроводів та будівництво Дністровської гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС) можна буде проводити без тендерних процедур. Про це повідомляє Dozorro.

Дозвіл буде дійсним до жовтня 2022 року.

Для 18 компресорних станцій без тендерів, за переговорною процедурою, можна буде купувати роботи, необхідні для їхнього ремонту, модернізації чи реконструкції.

Придбати їх можна лише в підприємства, яке виробляє газотурбінне обладнання і включене до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Ймовірно, йдеться про ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

Зазначається, що обсяги та вартість майбутніх ремонтів та реконструкцій наразі оцінити важко, адже зараз у Prozorro можна знайти закупівлі від декількох десятків мільйонів гривень до понад 2 млрд грн. При цьому конкуренція на цих тендерах наявна. Наприклад, на тендер для реконструкції підстанції КС «Долина»» прийшло 7 учасників.

У пояснювальній записці до вищезгаданого законопроєкту зазначається, що метою його прийняття є скорочення термінів виконання реконструкцій та ремонтів, оскільки наразі проведення процедур закупівлі послуг із забезпечення будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС займає тривалий термін (близько 4-7 місяців) та значно сповільнює терміни виконання робіт.

Представники Dozorro-спільноти закликали президента накласти вето на цей закон, яким депутати вчергове виводять закупівлі з-під конкуренції у Prozorro, збільшуючи корупційні ризики.

Варто зазначити, що будівництво Дністровської ГАЕС – досить масштабний проєкт. Станція має стати найбільшою в Європі, її зводять у 3 черги. Загальна вартість договорів, які уклали в часи Prozorro, сягнула 11,7 млрд грн.

Нагадаємо, віднедавна держава знову закупляє «пакунки малюка» через ProZorro.

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Варто зазначити, що будівництво Дністровської ГАЕС – досить масштабний проєкт. Станція має стати найбільшою в Європі, її зводять у 3 черги. Загальна вартість договорів, які уклали в часи Prozorro, сягнула 11,7 млрд грн.

Нагадаємо, віднедавна держава знову закупляє «пакунки малюка» через ProZorro після тривалої перерви.