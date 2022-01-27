В Абу-Дабі буде збудовано завод із виробництва зеленого водню

Для повного щастя столиці ОАЕ не вистачає лише водню

Інноваційне підприємство буде введено в експлуатацію у 2025 році

Masdar і Fertiglobe, енергетична та хімічна компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів, та французький енергетичний концерн Engie підписали угоду про співпрацю щодо будівництва в Абу-Дабі підприємства з виробництва екологічно чистого водню потужністю 200 МВт. Об'єкт має бути введений в експлуатацію у 2025 році, – повідомляє H2 View.

Компанії вивчать розробку, проектування, фінансування, будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування конкурентоспроможного за вартістю заводу з виробництва зеленого водню, який буде встановлений поряд із підприємствами Fertiglobe з виробництва аміаку.

Передбачається, що основна увага приділятиметься виробництву зеленого водню та аміаку. Компанії спочатку орієнтуватимуться на місцеві поставки з метою розширення потужностей для створення водневого центру для країн Перської затоки. Надалі продукцію планують експортувати на європейський ринок.

«Виробництво зеленого водню в ОАЕ допоможе країні досягти амбітних цілей щодо нульового викиду вуглецю до 2050 року. Ми будемо сприяти створенню нових робочих місць, і дамо Еміратам конкурентну перевагу в водневій економіці, що швидко зростає», – сказав керуючий директор з теплових технологій Engie Фредерік Клаукс.