Топ-12 розкішних архітектурних проєктів, які варто очікувати у 2022 році

Найбільш очікувані архітектурні проєкти 2022 року за версією Dezeen

Британський інтернет-журнал Dezeen показав 12 найбільш очікуваних архітектурних споруд, будівництво яких завершать у 2022 році.

Тaipei performing arts center (OMA,Тайвань)

фото: Chris Stowers, courtesy of OMA

Центр сценічних мистецтв Тайбея матиме площу майже 60 тисяч квадратних метрів. Він відкриється у столиці Тайваню влітку 2022 року.

Там будуть три зали, що на перетині між собою утворюють скляний куб. У одному із залів розмістять сцену для театру Globe Playhouse, що розрахований на 800 місць. Цей зал буде сферичної форми і нагадуватиме планету. Завдяки спеціальному планування публіка також зможе побачити закулісний простір.

Xi'an International Football Centre (Zaha Hadid Architects, Китай)

фото: Atchain

Це масштабний футбольний стадіон, який будують напередодні чемпіонату Азії з футболу, що має відбутися у 2023 році.

Стадіон буде розташований у діловому районі китайського міста Сіань та матиме 60 тисяч місць. Там буде облаштований навісний дах, який вкриватиме від сонця зелені тераси і зберігатиме прохолоду на локації. Цей напівпрозорий дах буде відкритий у центрі, щоб на стадіоні було природне світло. Також це стимулюватиме ріст трави на футбольному полі.

Sydney Modern (SANAA, Австралія)

фото: MIR

Цей проєкт запланований як розширення художньої галереї Південного Уельсу. Це один із найбільших музеїв Австралії, неокласична будівля 19 століття.

«Сідней Модерн» буде складатися із каскаду скляний павільйонів, що будуть з’єднані між собою великим багаторівневим атріумом, тобто простором у вигляді закритого внутрішнього дворика. Через скляні стіни відкриватиметься панорама на гавань Сіднея. Також будівля матиме підземну галерею, яка вбудована у переобладнаний нафтовий резервуар часів Другої світової війни.

Lanternen (Snøhetta and WERK Arkitekter, Данія)

фото: MIR

Це дерев’яний центр для водний видів спорту, що розташований на узбережжі Есб’єрга у Данії, один із найменших проєктів у списку.

Цю будівлю планували завершити ще у 2021 році. Там буде кілька клубів для водних видів спорту, сховище для човнів, тренувальні приміщення. Відвідувачі центру зможуть вийти відразу до води.

Вікна Lanternen не лише показують довколишню панораму, але й пояснюють назву проєкту, яка з данської мови перекладається як «ліхтар». Тобто вікна зі світлом усередині мають нагадувати ліхтар або маяк.

Arkansas Museum Of Fine Arts (Studio Gang, США)

фото: Timothy Hursley

Арканзаський музей мистецтв був побудований ще у 1937 році, та відтоді кілька разів розширювався. Зараз його редизайном займається займається чиказьке архітектурне бюро Studio Gang. Оновлений музей мають відкрити у травні 2022 року.

Глухі фасади відкриють за допомогою панорамного скління. Також будівля матиме рельєфний бетонний дах. «Пелюстковий» дизайн даху повторюватиме дизайн тераси із 50 місцевими видами рослин. На цю терасу виходитиме один із входів.

Dji Headquarters (Foster + Partners, Китай)

фото: Partners

Це проєкт штаб-квартири робототехнічної компанії DJI в Шеньчжені. Ця компанія спеціалізується на виробництві квадрокоптерів-безпілотників, які використовують для кіно- і фотозйомки.

Штаб-квартира компанії буде складатися із двох веж, виготовлених зі скла та металу. Між цими межами прокладуть міст, призначений для тестування дронів, а нижньому рівні будівлі зроблять демонстраційний простір для «боїв роботів».

Sundby School (Henning Larsen Architects, Данія)

фото: Henning Larsen Architects

Ця двоповерхова школа розташована на півдні Данії і має стати найбільшою будівлею у регіоні. Планується, що вона вміщуватиме 100 співробітників та 580 учнів віком до 16 років. Школу відкриють наприкінці літа 2022 року.

Це перша навчальна будівля, яка отримає данський сертифікат стійкості Nordic Ecolabel, бо побудована із врахуванням екологічного споживання енергії та використання вторинних матеріалів. Також зелений дах школи відкриють для прогулянок, там зможуть прогулюватися усі охочі.

Nanjing Zendai Himalayas Center (MAD, Китай)

фото: CreatAR Images

Це багатофункціональний комплекс площею 560 тисяч квадратних метрів, проєкт якого уперше представили на Венеційській бієнале 2014 року. Зараз знаходиться на останній стадії будівництва.

По суті, це місто у місті, де є офіси, готелі, магазини та квартири. Але в урбаністичний пейзаж додали ставки, річки, водоспади, басейни. Деякі споруди будуть повністю вкриті зеленню.

San Pellegrino Flagship Factory (BIG, Італія)

фото: BIG

Ця будівля стане водночас офісом та заводом із виробництва безалкогольних напоїв, що розташовані у Сан-Пеллегрино-Терме з 1899 року. Її площа складатиме 17 тисяч квадратних метрів.

Будівництво нової штаб-квартири почали ще у 2018 році. При будівництві звертають увагу на такі деталі італійської архітектури як акри, аркади та портики.

The Reefline (OMA, США)

фото: OMA

Це парк скульптур поблизу Майамі-Біч, який захищатиме берегову лінію від наслідків зміни клімату, спільний проєкт митців та вчених. Там встановлять геометричні бетонні модулі, які виконуватимуть функцію штучного рифу. Вони складатимуться із бетону та вапняку та хімічно подібні до складу рифу. Тому там зможуть жити морські мешканці, що зникають через кліматичні проблеми.

Valley (MVRDV, Нідерланди)

фото: MVRDV

Проєкт включає будівництво трьох багатоповерхівок із балконами, які виступають за краї будівлі. Це будівлі різної висоти, з’єднані терасовим подіумом, який імітує низьку ділянку землі між горами (це і дає назву проєкту).

Найвища багатоповерхівка сягає 100 метрів. На двох верхніх поверхах розташували бар. Загалом там буде 200 квартир, приміщення для офісів, магазини та ресторани.

Minamisanriku 311 Memorial (Kengo Kuma and Associates, Японія)

фото: Kengo Kuma and Associates

Це меморіальний і туристичний центр у Японії, присвячений землетрусу і цунамі, що відбулися у Тохоку 2011 року. Це найпотужніше стихійне лихо за всю історію Японії. Будівлю назвали на честь міста, де вона розташована. Вона матиме облицювання із кедра та дах із кутами, загнутими вгору.

Нагадаємо, три гучні архітектурні провали з різних країн світу.