Користувачі «Житомиргаз Збуту» збільшили онлайн-платежі за газ на 23 %



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Станом на початок лютого 2020 року кількість користувачів «Особистого кабінету» серед споживачів природного газу Житомирщини сягнула майже 63 тис

Клієнти протягом місяця сплатили онлайн 4,6 млн грн, - пресслужба

«Житомиргаз Збут» у січні 2020 року отримав 6,5 тис онлайн-платежів за газ, що майже на чверть більше, ніж в січні минулого року.

Як зазначає пресслужба компанії, клієнти протягом місяця сплатили онлайн 4,6 млн грн.

«Житомиргаз Збут» збільшує для клієнтів доступ до платіжних онлайн-сервісів. «Їх перелік є на сайті компанії у розділі «Як заплатити за газ». Скористатись ними можливо як напряму, так і через «Особистий кабінет» клієнта компанії на сайті 104.ua», - інформують у компанії.

Наразі перед споживачами природного газу Житомирської області відкриті декілька варіантів сплати через інтернет. «Щоб сплатити онлайн потрібно бути зареєстрованим в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua або увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку «104 Mobile» чи «104 Mobile Light». Оплату можна здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів: Easy Pay, iPay, Portmone, а також Приват 24 та Ощад 24», - пояснюють в «Житомиргаз Збуті».

Станом на початок лютого 2020 року кількість користувачів «Особистого кабінету» серед споживачів природного газу Житомирщини сягнула майже 63 тис. Завдяки доступу до онлайн-сервісів вони мають можливість сплачувати за газ без черг, а в деяких випадках без сплати комісії за проведення платежу.

У компанії наголошують, що сплачуючи рахунки онлайн, споживачі заощаджують кошти та час. Квитанцію про сплату платіжна онлайн-система відправить користувачеві на електронну пошту. Зокрема, сервіс «Особистий кабінет» дозволяє відстежити історії платежів та передачі показань лічильника, дізнатися актуальну ціну на природний газ, завантажити квитанцію, не чекаючи її доставки у поштову скриньку. Також є можливість звернутися до фахівців газової компанії із питанням.