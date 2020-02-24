Споживачі «Чернівцігаз Збуту» заборгували за спожитий газ понад 561 млн грн



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Найбільше за газ заборгували жителі м. Чернівці – це 44 % від загальної суми боргу - пресслужба

У порівнянні з минулим роком, неплатежі за газ зменшилися на 8 %, - пресслужба компанії

Побутові споживачі Чернівецької області заборгували ТОВ «Чернівцігаз Збут» станом на 1 лютого 2020 року 561,388 млн грн.

Як зазначають у пресслужбі компанії, у порівнянні з минулим роком, неплатежі за газ зменшилися на 8 %.

«Покращення розрахунків за спожитий газ на Буковині пов’язане із двома факторами - зменшенням витрат родин при його використанні та ефективною роботою компанії із неплатниками», - йдеться у повідомленні компанії.

У «Чернівцігаз Збуті» інформують, що наразі витрати на газ їхніх клієнтів відчутно зменшуються. Це пов’язано зі значним здешевленням енергоносія, теплими погодними умовами та економнішим використанням газу, але є неплатники, які продовжують ухиляються від сплати за спожитий газ.

Загалом за газ боргують 184,6 тис. споживачів блакитного палива області. Найбільша заборгованість у жителів м. Чернівці – це 44 % від загальної суми боргу. Заборгованість споживачів газу Новоселицького та Кіцманського складає 13,3 % та 8 % відповідно.

Задля забезпечення безперебійного газопостачання ТОВ «Чернівцігаз Збут» закликає вчасно сплачувати за спожитий газ, оскільки боржників компанія зобов'язана передати на відключення.

«Чернівцігаз Збут» визначено Кабінетом Міністрів постачальником природного газу зі спеціальними обов’язками для жителів Чернівецької області. Компанія отримує газ від НАК «Нафтогаз України» для потреб населення, за умови здійснення 100% розрахунків. Відтак, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області», - зазначає Катерина Параска, директорка ТОВ «Чернівцігаз Збут».

Через несплату за спожитий газ в Чернівецькій області припинене газопостачання для 2,7 тис. споживачів. Для відновлення газопостачання боржникам доводиться окрім заборгованості оплачувати послуги з відключення та підключення до газу.

У компанії нагадують, що споживачам, які порушили термін оплати за договором до заборгованості буде нарахована ще й пеня. Також отримувачам пільг та субсидій у «Чернівцігаз Збуті» наголосили, що наявна прострочена заборгованість може призвести до втрати допомоги держави в частині оплати за послуги газопостачання.