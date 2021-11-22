Корпорація «Укркокс» долучилася до Антимеморандуму та виступила проти списання вагонів за віком

В «Укркоксі» вважають, що може виникнути стійкий довготривалий дефіцит на ринку вагонів

Асоціація «Укркокс» виступила проти ініціативи Міністерства інфраструктури (МІУ) щодо обмеження строків експлуатації вантажних вагонів та підписала Антимеморандум, який підготували представники провідних галузей економіки, щоб не допустити кризу в економіці України. Відповідну заяву компанія розмістила на своєму офіційному сайті.

Як сказано у заяві, ініціатива МІУ створить передумови для штучного довгострокового дефіциту на ринку вагонів в Україні і матиме серйозні негативні наслідки для економіки. Тому учасники Антимеморандуму виступають за зважений підхід, який передбачатиме поступове оновлення вантажного парку без створення дефіциту, а також посилення контролю за плановими ремонтами вагонів для забезпечення безпеки руху.

«Проєкт наказу передбачає, що до 2028 року спишуть близько 75 тис. вагонів, що обійдеться бізнесу в 107 млрд грн. Це призведе до стійкого довготривалого дефіциту на ринку вагонів, проблем з відвантаженням продукції, зниження обсягів виробництва на підприємствах та темпів зростання заробітних плат працівників. А також – до скорочення обсягів перевезень та скорочення робочих місць у виробничих галузях промисловості, АПК і в самій Укрзалізниці», – наголосили в «Укркокс».

В Асоціації також застерегли, що втручання МІУ у господарську діяльність підприємств завдасть чергового удару по інвестиційній привабливості України, адже чимало власників вклали гроші у вагонний парк та розраховували ними користуватися. Тепер же їм доведеться знову витрачати гроші на вагони.

«Досвід провідних країн США та країн ЄС показує раціональніший підхід. Там орієнтуються на максимально можливий строк корисного використання вагонів через забезпечення задовільного технічного стану вагону, без обмеження строку служби вагонів регуляторними шляхами», – наголосили у Асоціації.

Як відомо, МІУ ініціює програму обмеження експлуатації вантажних вагонів за нормативним віком, а не за технічним станом. Для цього вони підготували Меморандум, учасниками якого стануть УЗ, банки та вагонобудівні заводи, які завдяки цій програмі отримають 100 млрд на будівництво нових вагонів.

У свою чергу українські компанії та асоціації, які представляють інтереси бізнесу, підписали Антимеморандум і закликали владу не допустити масштабної економічної кризи, до якої може призвести списання вагонів за віком. Учасниками Антимеморандуму вже стали понад 200 великих українських компаній – металургійні, коксохімічні, вугледобувні, аграрні підприємства, гірничо-збагачувальні комбінати, виробники будівельних матеріалів та хімічної продукції, а також оператори рухомого складу.