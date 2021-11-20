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    На Кіпрі влаштують масовий розпродаж житла

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    У масовому розпродажі візьмуть участь понад 800 об'єктів різного типу - На Кіпрі влаштують масовий розпродаж житла
    У масовому розпродажі візьмуть участь понад 800 об'єктів різного типу
    фото: freepik.com

    Банки Кіпру продадуть на аукціонах понад 800 об'єктів нерухомості боржників за кредитами

    До кінця 2021 року банки Кіпру влаштують кілька аукціонів з метою реалізації майна мешканців, що заборгували за кредитами. Про це повідомляє кіпрський журнал «Успішний бізнес».

    У масовому розпродажі візьмуть участь понад 800 об'єктів різного типу – житлові будинки, ділянки під забудову або сільське господарство.

    У столичній Нікосії з молотка підуть 170 лотів, серед яких двоповерхові будинки, квартири та фермерські угіддя. Крім перелічених раніше типів нерухомості, серед 200 об'єктів, виставлених на торги в Лімассолі, – магазини та склади.

    У Пафосі продадуть 150 споруд, найцікавіші з них – кафе у Меса Хорьйо та завод в Агія Варварі. Інші 100 споруд змінять своїх власників у регіоні Фамагусти. Ще одну серію аукціонів заплановано кіпрськими банками на початок 2022 року. До 25 січня розпродадуть щонайменше 50 об'єктів.

    Наприкінці вересня 2021-го аналітики зазначили, що попит на житло на Кіпрі різко зріс серед росіян. За даними експертів, у четвертому кварталі жителі Росії на 60 відсотків частіше, ніж у третьому, купували нерухомість у цій європейській країні. Затребуваними у росіян виявилися як дачі на морі, так і квартири з метою отримання посвідки на проживання.

    Нагадаємо, у листопаді на вторинному ринку житла Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси очікується зниження попиту в межах 17–20%.

    Також повідомлялося, що у листопаді на первинному ринку житла очікується обвал попиту.

    Теги: нерухомість бізнес житло Кіпр
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    На Кіпрі влаштують масовий розпродаж житла