Податківці попередили підприємців про важливі платежі: термін спливає 22 листопада

Термін спливає 22 листопада: у податковій попередили підприємців про важливі платежі

До 22 листопада до податкової необхідно подати декілька звітів

22 листопада – останній термін сплати єдиного соціального внеску роботодавцями за найманих робітників за жовтень 2021 року. Про це попередила Державна податкова служба.

Вказаний термін сплати ЄСВ стосується всіх суб'єктів господарювання, крім гірничих підприємств, які мають сплатити внесок за найманих працівників до 29 листопада.

Крім того, до 22 листопада до податкової необхідно подати звіт щодо:

акцизного податку за жовтень 2021 року;

платі за землю (земельного податку або орендної плати за землю державної чи комунальної власності) за жовтень 2021 року;

податку на додану вартість за жовтень 2021 року;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, за користування надрами, транспортування нафти, нафтопродуктів, аміаку.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробили галасу.