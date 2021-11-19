Уряд має захистити українську металургійну галузь і заборонити експорт брухту – нардеп

Кисилевський не виключив, що необхідно буде приймати рішення про заборону експорту брухту у парламенті

Масовий вивіз металобрухту з України має викликати занепокоєння уряду, адже одна з ключових галузей економіки втрачає сировину і буде знищена, якщо не заборонити експорт брухту негайно. Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський, коментуючи намір Єврокомісії обмежити експорт брухту з країн ЄС.

«Ця ситуація, по-перше, мала би дуже сильно турбувати уряд, тому що українська металургія – це дуже значна частина української економіки, це 10-12% ВВП, і такою галуззю ризикувати, мабуть, не варто. Тут 200 тисяч робочих місць, цим точно не треба ризикувати», – сказав Кисилевський.

За його словами, Росія нині також розглядає можливість щодо підвищення експортного мита на брухт до 100 доларів, що створить ще більший ажіотаж довкола брухту на світовому ринку, і його обсяги вивезення з України зростуть. Тож, на думку депутата, український уряд має негайно заборонити експорт брухту, щоб захистити металургійну галузь, для якої брухт є необхідною сировиною.

«Уряд бездіяльний у цьому питанні. Вони роблять якесь повідомлення про те, що розглядається у них урядовий законопроєкт, обговорюється якась урядова постанова про заборону експорту металобрухту… Але все це залишилося словами. Жодного рішення уряд не ухвалив», – повідомив Кисилевський.

Депутат не виключив, що у разі нездатності уряду ухвалити рішення на захист металургів, необхідно буде приймати рішення про заборону експорту брухту у парламенті.

«Це довше. Але якщо уряд не може нічого заподіяти в цій ситуації – мабуть, треба буде законодавчо це питання вирішувати», – пояснив Кисилевський.

Як відомо, представники металургійних підприємств звернулися з відкритим листом до президента Володимира Зеленського і закликали його врятувати металургійну галузь України, яка потерпає від дефіциту сировини. Адже, якщо підприємства залишаться без брухту, доведеться скорочувати виробництво і звільняти персонал.

Раніше народний депутат Муса Магомедов заявив, що, якщо не ввести заборону на експорт металобрухту, на Україну очікує масштабна криза в металургії, що негативно позначиться на бюджеті, який недоотримає $1,5 мільярдів.