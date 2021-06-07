  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Кошти від екоподатку потрібно спрямувати на екомодернізацію, – експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кошти від екоподатку потрібно спрямувати на екомодернізацію, – експерт

    «Український бізнес не має коштів для швидкої екомодернізації, йому потрібна фінансова підтримка держави», – Качур

    Кошти від екоподатку мають бути спрямовані на модернізацію промисловості, а завдання держави – максимально допомогти бізнесу провести переоснащення. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур.

    «Роль держави – не зібрати більше податків, а знайти спосіб підтримати промислові підприємства. Щоб ту частину грошей, яку підприємство мало заплатити за викиди, воно вклало в модернізацію», – сказав Качур.

    За його словами, таким чином держава фактично здійснить співфінансування екомодернізації промисловості, і кошти від екоподатку дійсно будуть використані за призначенням – на покращення екологічної ситуації.

    «Роль держави в тому, щоб підтримати такий проєкт, умовно кажучи, співфінансування на 10-20 чи 30%, показати, що це дійсно державна політика», – зазначив Качур.

    Експерт підкреслив: український бізнес не має коштів для швидкої екомодернізації, йому потрібна фінансова підтримка держави. Та нагадав, що країни Європи проводили екомодернізацію впродовж кількох десятків років за значного фінансування з боку держави.

    «Ми не маємо тих запасів, які мають економіки інших країн, щоб дозволити собі швидку модернізацію. Ми в першу чергу повинні подумати про ресурс, який буде допомагати співфінансувати проєкти бізнесу на модернізацію», – сказав Качур.

    Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що ухвалення закону про зниження промислових викидів у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

    У свою чергу директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує суттєвого доопрацювання.

    Теги: екологія бізнес промисловість
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кошти від екоподатку потрібно спрямувати на екомодернізацію, – експерт