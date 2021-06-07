Кошти від екоподатку потрібно спрямувати на екомодернізацію, – експерт

«Український бізнес не має коштів для швидкої екомодернізації, йому потрібна фінансова підтримка держави», – Качур

Кошти від екоподатку мають бути спрямовані на модернізацію промисловості, а завдання держави – максимально допомогти бізнесу провести переоснащення. Про це заявив голова Асоціації виробників цементу України «Укрцемент» Павло Качур.

«Роль держави – не зібрати більше податків, а знайти спосіб підтримати промислові підприємства. Щоб ту частину грошей, яку підприємство мало заплатити за викиди, воно вклало в модернізацію», – сказав Качур.

За його словами, таким чином держава фактично здійснить співфінансування екомодернізації промисловості, і кошти від екоподатку дійсно будуть використані за призначенням – на покращення екологічної ситуації.

«Роль держави в тому, щоб підтримати такий проєкт, умовно кажучи, співфінансування на 10-20 чи 30%, показати, що це дійсно державна політика», – зазначив Качур.

Експерт підкреслив: український бізнес не має коштів для швидкої екомодернізації, йому потрібна фінансова підтримка держави. Та нагадав, що країни Європи проводили екомодернізацію впродовж кількох десятків років за значного фінансування з боку держави.

«Ми не маємо тих запасів, які мають економіки інших країн, щоб дозволити собі швидку модернізацію. Ми в першу чергу повинні подумати про ресурс, який буде допомагати співфінансувати проєкти бізнесу на модернізацію», – сказав Качур.

Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що ухвалення закону про зниження промислових викидів у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

У свою чергу директор GMK Center Станіслав Зінченко вважає, що прийняття запропонованого урядом законопроекту про промислові викиди призведе до знищення цілих галузей економіки, на його думку, документ потребує суттєвого доопрацювання.