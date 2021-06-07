Турецькі «морські шмарклі» загрожують Чорному морю

Президент Ердоган обіцяє не допустити розповзання слизу з Мармурового моря

Забруднення морів та аномально теплі температури створюють нові виклики для екології. Зокрема це проявляється у новому феномені, що отримав назву «морські шмарклі». Як повідомляє ВВС, вперше це явище зафіксували у Туреччині у 2007 році. Тоді його також спостерігали в Егейському морі біля узбережжя Греції. «Шмарклі» являють собою товстий шар коричневого слизу з фітопланктону, що утворюється біля берегів.

Морський слиз – природне явище, яке відбувається, коли фітопланктон надмірно розростається через високу температуру і забруднення води. За словами експертів, за останні 40 років ця проблема тільки зростала. Кораблям в Мармуровому морі доводиться проходити через товстий шар слизу, деякі рибальські човни взагалі не можуть вийти в море, оскільки слиз забиває їх мотори. Оскільки морська поверхня вкрита слизом, від відсутності кисню масово гине риба і інші представники морського світу.

Турецькі експерти заявили агенції France Presse, що слиз є не тільки на поверхні моря, але поширюється на глибину від 25 до 30 метрів. Нинішнє поширення слизу в Мармуровому морі стало наймасштабнішим в історії.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пообіцяв зробити все можливе, щоб розв'язувати проблему так званих «морських шмарклів».

«Я сподіваюся, що ми врятуємо наші моря від цієї напасті зі слизом. Я боюся, що вона пошириться у Чорне море ... це буде величезна проблема. Потрібно негайно діяти», – сказав президент Туреччини.

Він закликав розслідувати причини явища, пов'язавши його зі зливом у море каналізації і температурою води, яка підіймається.

Турецький уряд уже відправив групу з 300 людей, які мають дослідити ситуацію.

Як повідомлялося раніше в акваторії Чорного моря біля берегів Туапсинського району Росії стався розлив нафтопродуктів. За попередньою інформацією, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі заводу, що належить «Роснефть»