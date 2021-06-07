Відновлення лісів та аудит водних надр. В Україні стартують два важливі проєкти

В Україні протягом трьох років планують висадити один мільярд дерев

Зеленський повідомив, що в Україні вперше пройшла національна інвентаризація лісів

Президент Володимир Зеленський заявив про запуск програми, метою якої є збільшення в Україні площі лісів на мільйон гектарів. Про це він повідомив під час свого виступу в межах всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія».

Зеленський заявив, що лісова галузь України «не зазнавала жодного реформування фактично 50 років».

«Ми почали це перетворення. Усі ці перетворення, які змінять систему управління лісами, запровадять кращі європейські практики і зроблять цю галузь максимально відкритою. Ми запроваджуємо нові правила продажу деревини, які ліквідують «сірий» ринок», – сказав президент.

За його словами, перші кроки на цьому шляху вже принесли свої результати – йдеться про «додатковий мільярд гривень доходів державних лісгоспів лише за перший квартал року».

Зеленський також повідомив, що в Україні вперше пройшла національна інвентаризація лісів. «Окрім цього ми розпочинаємо проект «Зелена країна». Одразу скажу, це не політичний, а суто екологічний проєкт для природи й довкілля. Ми поставили перед собою амбітну, але, я впевнений, досяжну мету – за 10 років збільшити площу лісів на мільйон гектарів. Задля цього у найближчі три роки ми прагнемо висадити мільярд дерев», – сказав він.

Відповідний указ про старт цієї програми Зеленський підписав 7 червня під час форуму.

Також Зеленський повідомив, що найближчим часом в Україні відбудеться комплексний аудит всіх водних ресурсів.

«Ми це питання також обговорювали на минулому засідання РНБО (4 червня, – ред.), і аналогічно до аудиту надр буде проведений комплексний аудит всіх водних ресурсів України», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що нині триває підготовка до управління річковими басейнами. «Вже побудовано чотири сучасні лабораторії й відповідно до європейських принципів почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України», – повідомив президент.

Також Зеленський підписав закон про обмеження використання пластикових пакетів.