Кошти від зелених облігацій мають піти на виплату боргів за зелену енергію – заява галузевих асоціацій
Галузеві асоціації пояснили, чому на виплату боргів за зелену енергію слід витратити кошти від зелених облігацій
Інвестори в розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні закликають уряд виконати свої зобов’язання і спрямувати кошти від «зелених» облігацій «Укренерго» не погашення борів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це йдеться в спільній заяві Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), ГС «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), ГС «Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ), які разом об'єднують понад 90% ринку відновлюваної енергетики України.
«З метою збереження інвестиційної привабливості України, недопущення масштабних позовів проти нашої держави в міжнародних арбітражах переконанні, що Міністерство енергетики України, НКРЕКП спільно з НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» мають забезпечити невідкладне спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, що виникла перед виробниками з електроенергії з відновлюваних джерел енергії», – йдеться в спільній заяві.
Асоціації заявили, що від того, як оперативно та коректно будуть виконані зобов'язання перед інвесторами щодо використання запозичених коштів з боку всіх залучених сторін, залежить довіра до України як надійного партнера в цілому.