Кошти від зелених облігацій мають піти на виплату боргів за зелену енергію – заява галузевих асоціацій

Асоціації заявили, що від того, як оперативно та коректно будуть виконані зобов'язання перед інвесторами, залежить довіра до України як надійного партнера

Галузеві асоціації пояснили, чому на виплату боргів за зелену енергію слід витратити кошти від зелених облігацій

Інвестори в розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні закликають уряд виконати свої зобов’язання і спрямувати кошти від «зелених» облігацій «Укренерго» не погашення борів перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це йдеться в спільній заяві Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), ГС «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА), Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ), ГС «Асоціація сонячної енергетики України» (АСЕУ), які разом об'єднують понад 90% ринку відновлюваної енергетики України.

«З метою збереження інвестиційної привабливості України, недопущення масштабних позовів проти нашої держави в міжнародних арбітражах переконанні, що Міністерство енергетики України, НКРЕКП спільно з НЕК «Укренерго» та ДП «Гарантований покупець» мають забезпечити невідкладне спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, що виникла перед виробниками з електроенергії з відновлюваних джерел енергії», – йдеться в спільній заяві.

Асоціації заявили, що від того, як оперативно та коректно будуть виконані зобов'язання перед інвесторами щодо використання запозичених коштів з боку всіх залучених сторін, залежить довіра до України як надійного партнера в цілому.