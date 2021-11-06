ДТЕК скоротив експорт струму для підтримки української енергосистеми через відсутність вугілля на держаних ТЕС

За 8 місяців цього року доля експорту в загальному обсязі відпуску електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилася на 15%

Бурштинська теплова електростанція (входить у «ДТЕК Західенерго») за 8 місяців поточного року відпустила в торгову зону «острова Бурштинської ТЕС» 4,6 млрд кВт-год, що на 47% більше показника 2020 року, скоротивши експорт на 20%. Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на інформацію менеджера зі стратегічних комунікацій ДТЕК Олександра Шевельова.

«За 8 місяців цього року доля експорту в загальному обсязі відпуску електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилася на 15%. З 47% до 32%. Станція була вимушена скоротити експорт через високу потребу електроенергії в Бурштинському енергоострові та ОЕС України. При цьому, станція працювала не тільки для потреб енергоострова, але й частково покривала потреби ОЕС України, куди відпустила 466 млн кВт-год е/е, розвертаючи енергоблоки за вказівками НЕК «Укренерго», – повідомив представник компанії.

Крім того, на експорт в європейські країни були направлені надлишкові обсяги електроенергії, які не потребувались на внутрішньому ринку:

«Можливість експорту для Бурштинської ТЕС – це наявність залишків е/е, які не спожили в Бурштинському енергоострові та ОЭС України. Та, безумовно, експорт є зовнішніми зобов’язаннями компанії згідно з довгостроковими та заздалегідь заключеними контрактами з міжнародними компаніями», – зазначив Шевельов.

Як пояснює експерт, причиною низьких запасів вугілля на ТЕС стала критична ситуація на ринку. В умовах, коли аномально низькі тарифи навіть не покривали мінімальну вартість виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС та третина блоків АЕС були вимушені зупинитися – теплоелектростанції компанії ДТЕК працювали на максимумі.

«В окремі дні липня в енергосистемі одночасно працювало до 28 енергоблоків ТЭС ДТЕК. Через це в липні, в порівнянні з червнем, компанія збільшила відпуск електроенергії у 2 рази – до 2,4 млрд кВт-год, для чого було використано більше 1,4 млн тонн вугілля за низьким тарифом. При цьому ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля», – резюмував він.

Як повідомляло видання ExPro, компанія «ДТЕК Енерго» у липні вимушено відпустила 2,37 млрд кВт-год, що понизило запаси вугілля на 1,41 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що компанія ДТЕК Мережі вперше застосувала технологію обстеження ліній електропередач дронами на Київщині, яку раніше успішно випробували у Дніпропетровські області.