Кредити для «Укренерго» покращать фінансову ситуацію на ринку, – «зелені» інвестори

«Надання держгарантій «Укренерго» позитивно вплине на своєчасність розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії»

Надання Радою державних гарантій для держкомпанії «Укренерго» дозволить їй отримати кредити в банках, що покращить стан фінансових розрахунків на ринку електроенергії України і стримає ріст тарифів на струм для промисловості.

Про це повідомляють на сторінках в Facebook Українська вітроенерегетична асоціація (УВЕА) та Асоціація сонячної енергетики України.

«Галузь сонячної індустрії схвально сприйняла новину щодо ухваленого сьогодні (17 листопада) законопроекту №4119. Адже, проект Закону передбачає можливість, за рішенням Кабінету Міністрів України, надання державних гарантій НЕК «Укренерго» для залучення кредитних коштів міжнародних та національних фінансових установ. Враховуючи основну складову боргу НЕК «Укренерго» перед Гарантованим покупцем у зобов’язаннях перед виробниками ВДЕ, маємо надію, що питання погашення істотної частини боргу буде вирішено вже до кінця 2020 року», – повідомив директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин.

В свою чергу в Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що надання державних гарантій «Укренерго» позитивно вплине на своєчасність розрахунків з виробниками «зеленої» електроенергії за поставлений струм.

«Даний Закон дозволить вирішити низку існуючих фінансових проблем на ринку, стимулюватиме здійснення своєчасних розрахунків за поставлену електроенергію та унеможливить подальше погіршення ситуації в секторі», – зазначив Голова Правління УВЕА Андрій Конеченков.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став підґрунтям ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми – 9 млрд грн – Гарпок має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Окрім того, закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має фінансуватися з держбюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

13 листопада посли одинадцяти країн звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику, в якому вказано чіткий графік погашення накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також обов’язок держави закладати в державному бюджеті на наступний рік 20% коштів на часткове фінансування виробництва зеленої енергії.

17 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4119 «Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік», в якому, в тому числі йдеться про надання державних гарантій компанії «Укренерго» для залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії та покращення фінансових розрахунків на ринку електроенергії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в «зеленій» енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.