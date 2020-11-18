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    У світі

    США виділили $2 млн на програму згуртування внутрішніх переселенців України

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    <span>Вартість програми&nbsp;</span><span class="hiddenGrammarError">-</span><span>&nbsp;</span><span>близько $2 млн</span> - США виділили $2 млн на програму згуртування внутрішніх переселенців України
    Вартість програми - близько $2 млн

    Програма розрахована на два роки

    Сполучені Штати Америки і Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів запустили програму, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України. Про це повідомляється у Twitter посольства.

    «Раді розпочати разом з IREXintl дворічну програму на 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.

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    Теги: Верховна Рада США Twitter
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