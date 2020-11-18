США виділили $2 млн на програму згуртування внутрішніх переселенців України

Програма розрахована на два роки

Сполучені Штати Америки і Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів запустили програму, щоб згуртувати внутрішньо переміщених осіб України. Про це повідомляється у Twitter посольства.

«Раді розпочати разом з IREXintl дворічну програму на 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією», – йдеться у повідомленні.

Сполучені Штати раді розпочати разом із @IREXintl дворічну програму на суму 2 мільйони доларів, яка має на меті згуртувати внутрішньо переміщених осіб #України та зміцнити їх соціальну стійкість перед російською агресією #USUkrainePartnership https://t.co/VC158iiqjq — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 18, 2020

Нагадаємо, 27 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт, що передбачає звільнення від сплати туристичного збору переселенців.

Читайте також: