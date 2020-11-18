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    У Раді сидять маріонетки Росії, а олігархи і досі управляють нардепами – посольство США

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    Крістіна Квін:&nbsp;Поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідну брехню - У Раді сидять маріонетки Росії, а олігархи і досі управляють нардепами – посольство США
    Крістіна Квін: Поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідну брехню
    Скріншот відео U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

    США вважають, що ці сили поширюють дезінформацію в особистих інтересах та намагаються провалити євроатлантичну інтеграцію України

    У Верховній Раді досі сидять маріонетки Кремля, а антизахідні наративи росіян і досі активно поширюються в медіапросторі України. Про це заявила на конференції «Діалоги про реформи» тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. 

    За словами дипломата, поки Україна продовжує боротися з російською агресією, агенти впливу Кремля намагаються поширювати антизахідні наративи через підконтрольні медіахолдинги і соцмережі.

    «Зараз на багатьох фронтах Україна бореться з агресією Росії: окупацією і спробою анексії Криму, підтримуваним Росією конфліктом на Донбасі. Також це кібератаки і дезінформація, яка поширюється з території РФ і через маріонеток Росії, частина з яких по сьогоднішній день сидить Верховній Раді», – цитує Квін liga.net

    Квін додала, що ці голоси говорять, що західні партнери «намагаються управляти внутрішніми справами України», але цей наратив нечесний.

    «Він перевертає реальність з ніг на голову. Західні партнери підтримують Україну, ті цілі, які стоять перед українським урядом і народом», – додала Квін. 

    Дипломат вважає, що ці сили поширюють дезінформацію в особистих інтересах, мотивуючись бажанням збагатитися, і намагаються провалити євроатлантичну інтеграцію України.

    США пам'ятають, що президент Володимир Зеленський прийшов до влади з гаслом боротьби з корупцією і «досяг певних успіхів»: скасування депутатської недоторканності, ухвалення банківського і земельного закону.

    Однак реформам намагаються чинити опір українська олігархія.

    «Олігархи і далі дзвонять членам Ради, суддям та іншим посадовим особам, щоб підірвати порядок денний президента, і щоб система працювала на їх користь», - пояснила вона.  

    Крістіна Квін була призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні 2 січня 2020 року.

    У лютому-березні 2014 року Росія захопила Крим та інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

    Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

    Країни Заходу (ЄС, США, Японія) у відповідь на агресію РФ проти України ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції.

    На виборах до Верховної Ради у 2019 році до парламенту пройшла партія «ОПЗЖ», фактичним лідером якої є кум президента РФ Віктор Медведчук. На виборах ця проросійська партія посіла друге місце після «Слуги народу», отримавши 13,05% голосів виборців. Наразі фракція «ОПЗЖ» складається з 44 нардепів. 

    Теги: Верховна Рада США олігархи Україна
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