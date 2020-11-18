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    Євросолідарність вимагає позачергового засідання Ради для врегулювати питання ФОПів та е-декларування

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    Геращенко зауважила, що у Зеленського і його монобільшості бракує політичної волі для повернення антикорупційних норм - Євросолідарність вимагає позачергового засідання Ради для врегулювати питання ФОПів та е-декларування
    Геращенко зауважила, що у Зеленського і його монобільшості бракує політичної волі для повернення антикорупційних норм

    Від Разумкова депутати чекають підписні листи

    «Європейська солідарність» вимагає терміново провести позачергове засідання Верховної Ради і врегулювати питання ФОПів та антикорупційного законодавства. Це у Facebook підтвердила співголова фракції Ірина Геращенко.

    «Європейська солідарність» вимагає проведення позачергової сесії з вичерпним переліком питань: вирішення проблем ФОП і закони, що стосуються е-декларування, конституційної кризи. Сподіваємося, нам видадуть підписні листи і колеги з інших фракцій підтримають цей порядок денний. Справедливо, якщо в цей день поставимо й питання звільнення Гетьманцева з керівника комітету. Відповідні постанови зареєстровані, ми їх підписали. Ми навіть готові зібратися на цю сесію у вихідний день. Попри карантин», – пише Ірина Геращенко.

    Геращенко зауважила, що у Зеленського і його монобільшості бракує політичної волі для повернення антикорупційних норм.

    «Три тижні тому в ефірі телеканалу він грозив КС і ВР розпуском, розгоном, карами небесними, і потім десь скукожився і зник. У Верховній Раді створили робочі групи по напрацюванню нових законів по е-декларуванню, хоч 15 законопроектів вже зареєстровано – бери і приймай, який найбліьш адекватний. Так само і з ФОП – проблему заговорили, людей кинули, але створили чергову робочу групу», – зауважує співголова фракції.

    «Зелений шалений принтер зламався і нічого здравого не продукує. Питання виключно в політичній волі, і не потрібно чекати грудня, МВФ, кінця світу, аби допомогти малому бізнесу чи повернути відповідальність за недостовірне декларування», – резюмує Ірина Геращенко.

    Теги: Верховна Рада МВФ Європейська солідарність Ірина Геращенко Конституційний суд
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