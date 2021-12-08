«Криворіжгаз» прозвітував, як клієнти оплачують доставку газу

З початку року компанія «Криворіжгаз» передала до суду 156 справ боржників на суму майже 200 тис грн

«Криворіжгаз» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги

Станом на 1 грудня 80% клієнтів АТ «Криворіжгаз» вчасно оплатили послугу розподілу газу. Інші споживачі затримують оплату рахунків. Сума заборгованості постійно зростає і станом на початок грудня загальна сума боргу побутових споживачів складає 3,7 млн гривень.

Своєчасна плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного та безперебійного газопостачання.

«Наша компанія вдячна клієнтам, котрі вчасно розраховуються за послугу розподілу газу. Адже за рахунок тарифних коштів фінансується робота аварійно-диспетчерської служби, яка 24/7 ліквідує витоки газу. Здійснюється модернізація, капітальний ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, утримання та обслуговування мереж Кривого Рогу та Криворізького району», – пояснює комерційний директор АТ «Криворіжгаз» Катерина Гарькава.

Криворіжгаз змушений стягувати заборгованість примусово. Зокрема, з початку року компанія передала до суду 156 справ боржників на суму майже 200 тис грн. Крім суми боргу, їм доведеться сплатити судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

АТ «Криворіжгаз» закликає своїх клієнтів своєчасно розраховуватися за надані послуги – щомісяця до 20 числа. У свою чергу компанія подбає про належний стан мереж, доставку газу до кожного споживача 24/7.

Сплатити доставку та допомогти здійснити оплату літнім людям можна онлайн, за допомогою платіжних сервісів:

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