Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років

В останнє видобуток досягав максиму без витрати сотень мільярдів в 2008 році за прем’єрства Юлії Тимошенко

З 20-річного максимуму в 2018 році спустились до 20-річного мінімуму

Це один з найнеприємніших графіків, які я складав за останні роки.

Це видобуток українським державним Укргазвидобуванням українського газу. Це той ресурс, який має забезпечувати населення газом.

За останні два роки ця влада домоглась падіння до мінімального обсягу видобутку за 20 років!!!

З 20-річного максимуму в 2018 (окрема тема яким коштом) спустились до 20-річного мінімуму.

В останнє видобуток досягав максиму без витрати сотень мільярдів в 2008 році за прем’єрства Юлії Тимошенко і професійного керівництва галуззю.

Сьогодні ж на фоні скажених цін в світі ми втратили 2 млрд кубів за 2 роки. Ви знаєте що за ринковими цінами сьогодні це 2 млрд доларів – понад 53 000 000 000 грн. Це ті гроші які не заробив Нафтогаз і ті гроші, які ми заплатимо з податків на закупівлю імпортного газу.

До речі, нагадаю що восени уряд вивів із Нафтогазу 50 млрд грн і витратив їх на піар на Великому будівництві. Через те у нас в ПХГ лише на 7й день зими – 15,6 млрд кубів газу. Це мінімум з 2014 року. До того ж 1,1 млрд – газ не державний, його вивезуть з України. Ще майже 1 млрд влада віддає олігарху Коломойському в супереч рішення Стокгольмського арбітражу як спірний газ Укрнафти 2006-2007 років. Віддають газ олігарху на піку цін.

Загалом у держави 13,8 млрд кубів. Це катастрофічний мінімум. У купі з падінням видобутку – у мене немає уявлення що ми будемо робити в лютому.

І що з цим робить Нафтогаз? Він знаходить як завжди найефективніше рішення – звільняє піарщика, який погано розповідав про зростання ціни на газ до 46 грн та падіння видобутку на 2 млрд кубів.

Примітка: За 21 рік цифра розрахункова на базі оптимістичного сценарію і даних за 11 місяців.

Джерело: блог Олексія Кучеренка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.