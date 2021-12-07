  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Кучеренко
рус
    Думки вголос

    Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років

    В останнє видобуток досягав максиму без витрати сотень мільярдів в 2008 році за прем&rsquo;єрства Юлії Тимошенко - Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років
    В останнє видобуток досягав максиму без витрати сотень мільярдів в 2008 році за прем’єрства Юлії Тимошенко

    З 20-річного максимуму в 2018 році спустились до 20-річного мінімуму

    Це один з найнеприємніших графіків, які я складав за останні роки.

    Це видобуток українським державним Укргазвидобуванням українського газу. Це той ресурс, який має забезпечувати населення газом.

    За останні два роки ця влада домоглась падіння до мінімального обсягу видобутку за 20 років!!!

    З 20-річного максимуму в 2018 (окрема тема яким коштом) спустились до 20-річного мінімуму.

    В останнє видобуток досягав максиму без витрати сотень мільярдів в 2008 році за прем’єрства Юлії Тимошенко і професійного керівництва галуззю.

    Сьогодні ж на фоні скажених цін в світі ми втратили 2 млрд кубів за 2 роки. Ви знаєте що за ринковими цінами сьогодні це 2 млрд доларів – понад 53 000 000 000 грн. Це ті гроші які не заробив Нафтогаз і ті гроші, які ми заплатимо з податків на закупівлю імпортного газу.

    До речі, нагадаю що восени уряд вивів із Нафтогазу 50 млрд грн і витратив їх на піар на Великому будівництві. Через те у нас в ПХГ лише на 7й день зими – 15,6 млрд кубів газу. Це мінімум з 2014 року. До того ж 1,1 млрд – газ не державний, його вивезуть з України. Ще майже 1 млрд влада віддає олігарху Коломойському в супереч рішення Стокгольмського арбітражу як спірний газ Укрнафти 2006-2007 років. Віддають газ олігарху на піку цін.

    Загалом у держави 13,8 млрд кубів. Це катастрофічний мінімум. У купі з падінням видобутку – у мене немає уявлення що ми будемо робити в лютому.

    І що з цим робить Нафтогаз? Він знаходить як завжди найефективніше рішення – звільняє піарщика, який погано розповідав про зростання ціни на газ до 46 грн та падіння видобутку на 2 млрд кубів.

    Примітка: За 21 рік цифра розрахункова на базі оптимістичного сценарію і даних за 11 місяців.

    Джерело: блог Олексія Кучеренка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Юлія Тимошенко газ Нафтогаз України уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Єгор Чернєв
    Єгор Чернєв

    народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада обвалила видобуток газу до мінімуму за 20 років