Переговори Байдена й Путіна, кривава ДТП під Черніговом. 7 грудня за хвилину

МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування, моторошна ДТП на Чернігівщині забрала життя 13 українців

Розмова Байдена і Путіна тривала дві години

Президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

При цьому наголошується, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і закликав до деескалації і повернення до дипломатії. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

МОЗ запускає пілотний проєкт медичного страхування

Міністерство охорони здоров'я України підписало меморандум для впровадження пілотного проєкту добровільного фармакологічного медичного страхування. Він запускається у шести містах країни. За оцінками МОЗ, щороку українці залишають в аптеках близько 60 млрд гривень. А понад 50% з них витрачають на ліки без доведеної ефективності та за необґрунтованими призначеннями.

Жертв уже 13. Кількість загиблих у ДТП під Черніговом знову зросла





Кількість загиблих у ДТП за участі вантажівки та маршрутки, що сталася біля села Брусилів Чернігівської області, зросла до 13.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв ДТП з вантажівкою і маршруткою на Чернігівщині зросла до 11.

Також названо перші версії моторошної аварії під Черніговом з 11 загиблими (фото).

Як відомо, у Чернігівській області сьогодні вранці сталася моторошна ДТП: маршрутний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою.

Скільки українці платитимуть за газ, світло і воду

В Україні у 2022 році суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення, а рівень інфляції становитиме 8%. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки.

За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

газ – 20%,

гарячу воду та опалення – 16%,

електроенергію – 17,5%.

Правозахисники б'ють на сполох: в ОРДЛО окупанти запроваджують смертну кару

Угрупування «ДНР» та «ЛНР», які восени взяли курс на економічну та політичну інтеграцію, наразі намагаються синхронізувати своє «законодавство». Зокрема, окупанти планують ввести на всій території ОРДЛО смертну кару.

Що можна привезти з окупованого Криму? Уряд встановив нові обмеження

Наказом, який має на меті максимально спростити для цивільних осіб процес перетину, затверджено перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу.

Набув чинності наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яким визначило перелік товарів, обмежених чи заборонених до перевезення через адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом.