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    За три роки «Чернівцігаз» замінив 42 шафових газорегуляторних пункти

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    Акціонерне товариство &laquo;Чернівцігаз&raquo; &ndash; єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу - За три роки «Чернівцігаз» замінив 42 шафових газорегуляторних пункти
    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» – єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу

    «Чернівцігаз» модернізував 2 газорегуляторних пункти та 40 шафових газорегуляторних пунктів, замінивши їх на нові, виробництва RGC Production

    Щороку АТ «Чернівцігаз» встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія замінила 42 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production. Газорегуляторне обладнання слугує для зниження тиску газу в мережі та забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

    «Модернізація газових мереж є пріоритетним напрямом роботи АТ «Чернівцігаз». Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності розподілу газу нашим клієнтам. За три роки на заміну шафових пунктів спрямовано 7,1 млн грн», – зазначив технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

    Планова заміна ШГРП – є складовою програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії. Основним джерелом фінансування таких робіт є тариф на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуг з доставки газу нашими клієнтами, гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані.

    Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.
    Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.
    Теги: газ Чернівецька область РГК
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    За три роки «Чернівцігаз» замінив 42 шафових газорегуляторних пункти