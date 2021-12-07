За три роки «Чернівцігаз» замінив 42 шафових газорегуляторних пункти

За три роки «Чернівцігаз» замінив 42 шафових газорегуляторних пунктиновини компаній
«Чернівцігаз» модернізував 2 газорегуляторних пункти та 40 шафових газорегуляторних пунктів, замінивши їх на нові, виробництва RGC Production
Щороку АТ «Чернівцігаз» встановлює нове і змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія замінила 42 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production. Газорегуляторне обладнання слугує для зниження тиску газу в мережі та забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.
«Модернізація газових мереж є пріоритетним напрямом роботи АТ «Чернівцігаз». Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності розподілу газу нашим клієнтам. За три роки на заміну шафових пунктів спрямовано 7,1 млн грн», – зазначив технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.
Планова заміна ШГРП – є складовою програми з модернізації та редизайну газорозподільної системи компанії. Основним джерелом фінансування таких робіт є тариф на розподіл газу. Тому своєчасна оплата послуг з доставки газу нашими клієнтами, гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані.