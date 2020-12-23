Криза в «зеленій» енергетиці України одна з причин падіння економіки, – Нацбанк

Уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП «Гарантований покупець»

Криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України, повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що у III кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 3,5% у річному вимірі. Водночас в умовах відновлення споживчого попиту та ділової активності після пом’якшення карантинних обмежень реальний ВВП у ІІI кварталі, як порівняти з ІI кварталом, зріс на 8,5% у сезонно скоригованому вимірі.

«Ключовим фактором падіння ВВП залишалося подальше скорочення інвестицій. Зменшення валового нагромадження основного капіталу поглибилося до 23,8% р/р і спостерігалося майже в усіх видах діяльності, попри поліпшення фінансових результатів підприємств. Бізнес утримувався від інвестицій через поширення захворюваності й невизначеність стосовно розвитку пандемії. Негативний вплив також мала невирішеність окремих питань в альтернативній енергетиці», – підкреслюють в НБУ.

Нагадаємо, в листопаді посли 11 країн направили листа до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою виконати умови меморандуму між урядом і інвесторами у «зелену» енергетику, у якому вказаний чіткий графік погашення заборгованості за вироблену зелену енергетику. Інвестори були стурбовані тим, що ДП «Гарантований покупець» не виконує свої зобов'язання відновити повні та своєчасні платежі виробникам відновлюваних джерел енергії та розпочати погашення накопиченого боргу ГП до кінця 2020 року. Посли зазначали, що невиконання владою своїх зобов'язань негативно вплине на діловий та інвестиційний клімат в Україні.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

Зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, Кабмін не заклав в держбюджет на 2021 рік 20% коштів на часткову оплату «зеленої» електроенергії, як того вимагає законодавство.

За даними з судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати, а загальна сума програних позовів державним «Гарантованим покупцем» досягла 200 млн грн.