Росія планує поновити будівництво «Північного потоку-2» вже наступного місяця

На час будівельних робіт з 15 січня до судів заборонять наближатися на кілька сотень метрів

Росія планує з 15 січня наступного року поновити будівництво у Данії останньої ділянки газопроводу «Північний потік-2». Про це DW повідомили в Датському морському управлінні.

Відзначається, що укладанням труб буде займатися баржа «Фортуна», а допомогати — суда «Мурман» і «Балтійський дослідник» Морської рятувальної служби Росії.

У Датському морському управлінні поінформували, що на час будівельних робіт до судів заборонять наближатися на кілька сотень метрів.

«Несанкціоноване плавання, пірнання, постановка на якір, рибна ловля і роботи на морському дні будуть заборонені в цих районах... Захисна зона простягається на 200 м з кожного боку кораблів», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.



