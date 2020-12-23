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    Економіка та фінанси

    Українці вважають «Велике будівництво» доріг єдиною позитивною подією року, – соцопитування

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    Для 93% українців будівництво і ремонт доріг стали позитивною подією року - Українці вважають «Велике будівництво» доріг єдиною позитивною подією року, – соцопитування
    Для 93% українців будівництво і ремонт доріг стали позитивною подією року

    Тільки 4,8% респондентів відгукнулися про програму «Велике будівництво» несхвально

    Дорожня частина Національної програми «Велике будівництво», на думку українців, є єдиною позитивною подією 2020-го року в Україні. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

    Для 93% українців будівництво і ремонт доріг стали позитивною подією року. Тільки 4,8% респондентів відгукнулися про неї несхвально.

    «Підтримка «Великого будівництва» серед українців протягом року не змінюється. Якщо у вересні «Велике будівництво» схвалювали (за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології) 89,8% українців, то до кінця року прихильників ремонту доріг стало на 3,2% більше», – написав Укравтодор.

    Серед інших згаданих респондентами подій року: епідемія коронавірусу, війна на Донбасі, весняний карантин, підвищення цін і зростання тарифів. Всі вони оцінюються респондентами як негативні. 

    Нагадаємо, раніше глава Укравтодору Кубраков представив плани інфраструктурних мегапроєктів до 2025-го року.
    Теги: соцопитування дороги будівництво ремонт Укравтодор карантин
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