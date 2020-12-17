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    Економіка та фінанси

    КСУ почав розгляд справи «зелених» тарифів без уваги до позицій інвесторів, - адвокат

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    КСУ почав розгляд справи «зелених» тарифів без уваги до позицій інвесторів, - адвокат

    КСУ вирішив розглядати справу «зелених» тарифів у письмовому і закритому режимі

    Інвестори в зелену енергетику стурбовані формальним підходом Конституційного суду України у справі щодо зелених тарифів, оскільки розгляд справи буде проходити в закритому режимі, без залучення сторін та без належної уваги до наданої суду позицій інвесторів.

    Про це в ході прес-конференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тімур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів в КСУ за поданням 47 народних депутатів.

    «Суд прийняв рішення розглядати справу без залучення зацікавлених сторін, це теж нас трохи засмучує, оскільки справа дуже складна і активна участь представників асоціацій могла б допомогти суддям розібратись в цій справі», – заявив Бондарєв, додавши, що подання 47 народних депутатів є безпідставним.

    За його словами, суд вирішив розглядати справу у письмовому і закритому режимі, хоча навіть в карантинних умовах міг би це якісно робити в режимі онлайн з залученням всіх сторін.

    «Ще раз акцентую увагу на тому, що справа є дуже складною. Якраз в інтересах суду для того, щоб підтвердити свою неупередженість отримати прямі пояснення, задати питання представникам індустрії. Ми цієї можливості не отримали», – сказав Бондарєв.

    «Тим більш суд дивно сказав, що начебто додаткових матеріалів і додаткової інформації начебто немає. Хоча асоціації зробили шалену роботу, щоб допомогти розібратись, надали всі пояснення необхідні, аргументацію, чому вимоги є безпідставними і ми не розуміємо, чи будуть вони взяті до уваги і яким чином вони будуть розглянуті», – зазначив адвокат.

    Разом з тим він підкреслив, що інвестори все ж розраховують на врахування судом позиції інвесторів та асоціацій відновлюваної енергетики задля більш ґрунтовного та збалансованого розгляду справи.

    Нагадаємо, в серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи.

    Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.нет повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

    На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників «зеленої» електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

    На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радник Голови Конституційного Суду України (2008-2010) Михайла Савчина, парламент України мав повноваження на введення «зелених» тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.

    Як зазначає юридичний радник компанії Арцінгер Ярослав Чекер, жодна країна в світі не ставить під сумнів законність «зелених» тарифів, визнання їх неконституційними в Україні стане катастрофою для інвестиційного іміджу країни.

    Теги: Ігор Коломойський тарифи Конституційний суд
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