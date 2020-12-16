Укрзалізниця вперше допустить приватну тягу на окремі маршрути

Першим учасником пілотного проєкту стала «Українська локомотивобудівна компанія»

Укрзалізниця уклала перший договір в рамках впровадження пілотного проєкту про допуск приватних локомотивів до роботи на окремих маршрутах на залізничних шляхах загального користування. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Першим учасником пілотного проєкту стала «Українська локомотивобудівна компанія».

«Зазначена компанія була допущена до участі в проєктах наказами Міністерства інфраструктури №540 і №791, якими також були визначені ділянки залізничних колій загального користування, де компанія почне реалізацію проекту», ─ наголошується в повідомленні.

Серед них наступні дільниці:

Стрий – Івано-Франківськ;

Тернопіль – Шепетівка;

Шепетівка – Калинівка 1;

Старокостянтинів 2 – Гречани;

Старокостянтинів 1 – Гречани;

Старокостянтинів 2 – Калинівка 1;

Старокостянтинів 1 – Калинівка 1;

Гусятин – Ярмолинці – Гречани;

Кам’янець-Подільський – Гуменці – Балин – Дунаївці – Ярмолинці – Гречани;

Соснівка – Коростень;

Сокаль – Клепарів.

«На основі досвіду реалізації цього договору буде прийнято рішення про подальше впровадження проєкту допуску приватних локомотивів до роботи на українських залізничних коліях», ─ повідомляють в Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Укрзалізниця хоче перекласти відповідальність за приміські пасажирські перевезення на місцеву владу.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

«Укрзалізниця» повідомила, як працюватиме під час посиленого карантину.